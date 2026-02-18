У Рівному не відбувся концерт співака Melovin, який планували провести у міському палаці культури Текстильник.

Організатори повідомили про зрив виступу невідомими особами в масках та скасували захід з міркувань безпеки глядачів.

У Рівному зірвали концерт Melovin – що відомо

Концерт, присвячений десятиріччю творчої діяльності артиста, мав відбутися 17 лютого. Ще до початку виступу біля закладу зібралася група людей з плакатами.

Очевидці повідомили, що учасники акції вигукували гасла проти одностатевих стосунків та тримали плакати з написами Не за гей-шлюби та Воюють герої.

Директор палацу культури Анатолій Чугуєвець у коментарі Суспільному підтвердив, що на проведення концерту була підписана відповідна угода.

За його словами, до закладу прийшла група людей, які вигукували гасла. Після цього на місце прибули правоохоронці.

Речниця Нацполіції Марія Юстицька зазначила, що правоохоронці оперативно прибули на місце, однак жодних сутичок чи суттєвих порушень громадського порядку не зафіксували.

Позиція організаторів і реакція артиста

Компанія-організатор заявила, що виступ зірвали невідомі особи. Захід вирішили не проводити з міркувань безпеки глядачів.

– Повернення квитків – за місцем покупки, – зазначили організатори.

Сам Melovin наразі не прокоментував інцидент у Рівному. Раніше співак відкрито заявляв про свою бісексуальність.

Наприкінці минулої осені Melovin заручився на Майдані Незалежності з військовослужбовцем та парамедиком Петром Злотею, проте в День закоханих артист оголосив про розрив.

