Мы расстались: Melovin сообщил о завершении отношений с женихом
Певец Melovin (Константин Бочаров) расстался со своим женихом. Об этом он написал в соцсетях в субботу, 14 февраля.
Melovin расстался с женихом
— Мы расстались. Прошу СМИ воздержаться от допросов. Ради моего спокойствия и спокойствия Петра — я ничего не буду комментировать. С Днем святого Валентина всех, — говорится в сообщении.
Напомним, о помолвке с боевым медиком Петром Злотеей артист сообщил в воскресенье, 23 ноября.
Военнослужащий сделал предложение певцу на Майдане Независимости в Киеве. Во время предложения Петр подарил Melovin 501 розу и золотое кольцо бренда Domiani с 10 бриллиантами общим весом 0,07 карата.
В начале ноября Melovin признавался, что его сердце свободно, но он хотел бы иметь любимого человека.
