В Ровно протестующие сорвали концерт Melovin: что говорит полиция
- В Ровно не состоялся концерт Melovin во дворце культуры Текстильщик
- Мероприятие, посвященное десятилетию творчества артиста, должно было пройти 17 февраля.
- Возле заведения собрались люди с плакатами и выкрикивали лозунги против однополых отношений.
В Ровно не состоялся концерт певца Melovin, который планировали провести в городском дворце культуры Текстильщик.
Организаторы сообщили о срыве выступления неизвестными лицами в масках и отменили мероприятие из соображений безопасности зрителей.
В Ровно сорвали концерт Melovin – что известно
Концерт, посвященный десятилетию творческой деятельности артиста, должен был состояться 17 февраля. Еще до начала выступления возле заведения собралась группа людей с плакатами.
Очевидцы сообщили, что участники акции выкрикивали лозунги против однополых отношений и держали плакаты с надписями Не за гей-браки и Воюют герои.
Директор дворца культуры Анатолий Чугуевец в комментарии Суспільному подтвердил, что на проведение концерта было подписано соответствующее соглашение.
По его словам, в заведение пришла группа людей, которые выкрикивали лозунги. После этого на место прибыли правоохранители.
Пресс-секретарь Нацполиции Мария Юстицкая отметила, что правоохранители оперативно прибыли на место, однако никаких столкновений или существенных нарушений общественного порядка не зафиксировали.
Позиция организаторов и реакция артиста
Компания-организатор заявила, что выступление сорвали неизвестные лица. Мероприятие решили не проводить из соображений безопасности зрителей.
– Возврат билетов – по месту покупки, – отметили организаторы.
Сам Melovin пока не прокомментировал инцидент в Ровно. Ранее певец открыто заявлял о своей бисексуальности.
В конце прошлой осени Melovin обручился на Майдане Независимости с военнослужащим и парамедиком Петром Злотеей, однако в День влюбленных артист объявил о разрыве.