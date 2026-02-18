Актер Кунал Найяр, известный по роли Раджеша Кутраппали в культовом сериале Теория большого взрыва, признался, что тратит часть своего состояния на благотворительность.

Найяр, состояние которого составляет $45 млн, анонимно покрывает расходы на лечение для обычных людей.

Как Кунал Найяр помогает людям

В интервью изданию iPaper, которое сейчас активно обсуждают в сети X (Twitter), актер рассказал, что деньги для него – не бремя, а возможность изменить чью-то жизнь. Наяр сравнил свою деятельность с работой супергероя, который скрывает свою личность.

– Это моя версия мстителя в маске! Мне нравится заходить вечером на платформу GoFundMe и просто оплачивать медицинские счета случайных семей. Деньги дают мне свободу, а самый большой дар – это возможность отдавать, – поделился актер.

Помимо помощи людям, Кунал вместе со своей женой Нехой Капур поддерживает благотворительные организации для животных, поскольку супруги очень любят собак.

По мнению актера, счастье приходит через щедрость, и людям не стоит ждать, пока мир изменит кто-то другой – начинать нужно с помощи собственному соседу.

Почему об этом заговорили именно сейчас

Интерес к благотворительности Найяра вырос на фоне громкой истории семьи другого актера – звезды сериала Бухта Доусона Джеймса Ван Дер Бика, который ушел из жизни 11 февраля.

После смерти актера выяснилось, что его жена Кимберли и шестеро детей остались без денег из-за чрезвычайно дорогого лечения рака.

На платформе GoFundMe для них собрали более $2,6 млн. Эта ситуация в очередной раз подняла вопрос об огромной стоимости медицинских услуг в США.

