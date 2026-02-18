Актор Кунал Наяр, відомий за роллю Раджеша Кутраппалі у культовому серіалі Теорія великого вибуху, зізнався, що витрачає частину своїх статків на благодійність.

Наяр, що має статки у $45 млн, анонімно покриває витрати на лікування для звичайних людей.

Як Кунал Наяр допомагає людям

В інтерв’ю виданню iPaper, яке зараз активно обговорюють у мережі X (Twitter), актор розповів, що гроші для нього – не тягар, а можливість змінювати чиєсь життя. Наяр порівняв свою діяльність із роботою супергероя, який приховує свою особистість.

– Це моя версія месника у масці! Мені подобається заходити ввечері на платформу GoFundMe і просто оплачувати медичні рахунки випадкових сімей. Гроші дають мені свободу, а найбільший дар – це можливість віддавати, – поділився актор.

Окрім допомоги людям, Кунал разом зі своєю дружиною Нехою Капур підтримує благодійні організації для тварин, оскільки подружжя дуже любить собак.

На думку актора, щастя приходить через щедрість, і людям не варто чекати, поки світ змінить хтось інший – починати треба з допомоги власному сусідові.

Чому про це заговорили саме зараз

Інтерес до благодійності Наяра зріс на тлі гучної історії родини іншого актора – зірки серіалу Затока Доусона Джеймса Ван Дер Біка, який пішов із життя 11 лютого.

Після смерті актора з’ясувалося, що його дружина Кімберлі та шестеро дітей залишилися без грошей через надзвичайно дороге лікування раку.

На платформі GoFundMe для них зібрали понад $2,6 млн. Ця ситуація вкотре підняла питання про величезну вартість медичних послуг у США.

Джерело : PageSix

