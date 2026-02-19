Пуэрториканский рэпер и обладатель премии Грэмми Bad Bunny получил свою первую главную роль в кино.

Артист сыграет в исторической драме Porto Rico, посвященной революционной истории его родины.

Фильм будет снимать другой пуэрториканский рэпер Residente (настоящее имя – Рене Перес Жоглар).

В звездный актерский состав также вошли Вигго Мортенсен, Хавьер Бардем и Эдвард Нортон. Исполнительным продюсером ленты стал режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, известный по фильмам Бердмен и Легенда Хью Гласса.

Bad Bunny сыграет в кино

Porto Rico станет крупнейшим кинопроектом в карьере Bad Bunny. Ранее он появлялся только во второстепенных ролях.

В 2022 году артист сыграл главаря банды в боевике Быстрее пули, где его герой столкнулся в кровавой схватке с персонажем Брэда Питта.

В прошлом году он появился в фильме Даррена Аронофски Пойман с поличным, где также исполнил роль криминального лидера.

Актер Эдвард Нортон сравнил будущую ленту с классическими криминальными драмами вроде Крестного отца и Банды Нью-Йорка.

По его словам, сочетание таланта Residente и харизмы Bad Bunny будет подобно пламени, которое поджигает динамит.

Новость о главной роли появилась на фоне грандиозного успеха певца на Супербоуле. Его выступление в перерыве финальной игры собрало 128,2 млн зрителей и установило рекорд по просмотрам в соцсетях – более 4 млрд.

Драма Porto Rico – сюжет

Работа над фильмом продолжается с 2023 года. Это историческая драма, в основе которой – жизнь пуэрториканского революционера Хосе Мальдонадо Романа, жившего в конце XIX – начале XX века.

Известный под псевдонимом Aguila Blanca (Белый Орел), он боролся против испанских колонизаторов на острове и возглавлял восстание против власти.

В 1897 году Роман принял участие в восстании в Яуко. Около 300 человек пытались штурмовать казармы испанской гражданской гвардии. Именно тогда впервые на острове публично подняли современный флаг Пуэрто-Рико.

Мальдонадо Роман имел репутацию бандита. За политическую деятельность его неоднократно заключали в тюрьму в период с 1898 по 1909 годы. Благодаря удачным побегам из тюрьмы его стали называть Магом.

Во время первого анонса создатели отмечали, что лента соединит исторический масштаб с лирической подачей и напряженным сюжетом, основанным на реальных событиях.

Residente рассказывал, что мечтал снять фильм о своей стране с детства и стремится честно и интенсивно показать настоящую историю Пуэрто-Рико, которая часто вызывала споры.

