Bad Bunny сыграет главную роль вместе со звездами Голливуда: о чем фильм Porto Rico
- Режиссером фильма станет пуэрториканский рэпер Residente.
- В ленте также снимутся Вигго Мортенсен, Хавьер Бардем и Эдвард Нортон
- Продюсером проекта выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту.
Пуэрториканский рэпер и обладатель премии Грэмми Bad Bunny получил свою первую главную роль в кино.
Артист сыграет в исторической драме Porto Rico, посвященной революционной истории его родины.
Фильм будет снимать другой пуэрториканский рэпер Residente (настоящее имя – Рене Перес Жоглар).
В звездный актерский состав также вошли Вигго Мортенсен, Хавьер Бардем и Эдвард Нортон. Исполнительным продюсером ленты стал режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, известный по фильмам Бердмен и Легенда Хью Гласса.
Bad Bunny сыграет в кино
Porto Rico станет крупнейшим кинопроектом в карьере Bad Bunny. Ранее он появлялся только во второстепенных ролях.
В 2022 году артист сыграл главаря банды в боевике Быстрее пули, где его герой столкнулся в кровавой схватке с персонажем Брэда Питта.
В прошлом году он появился в фильме Даррена Аронофски Пойман с поличным, где также исполнил роль криминального лидера.
Актер Эдвард Нортон сравнил будущую ленту с классическими криминальными драмами вроде Крестного отца и Банды Нью-Йорка.
По его словам, сочетание таланта Residente и харизмы Bad Bunny будет подобно пламени, которое поджигает динамит.
Новость о главной роли появилась на фоне грандиозного успеха певца на Супербоуле. Его выступление в перерыве финальной игры собрало 128,2 млн зрителей и установило рекорд по просмотрам в соцсетях – более 4 млрд.
Драма Porto Rico – сюжет
Работа над фильмом продолжается с 2023 года. Это историческая драма, в основе которой – жизнь пуэрториканского революционера Хосе Мальдонадо Романа, жившего в конце XIX – начале XX века.
Известный под псевдонимом Aguila Blanca (Белый Орел), он боролся против испанских колонизаторов на острове и возглавлял восстание против власти.
В 1897 году Роман принял участие в восстании в Яуко. Около 300 человек пытались штурмовать казармы испанской гражданской гвардии. Именно тогда впервые на острове публично подняли современный флаг Пуэрто-Рико.
Мальдонадо Роман имел репутацию бандита. За политическую деятельность его неоднократно заключали в тюрьму в период с 1898 по 1909 годы. Благодаря удачным побегам из тюрьмы его стали называть Магом.
Во время первого анонса создатели отмечали, что лента соединит исторический масштаб с лирической подачей и напряженным сюжетом, основанным на реальных событиях.
Residente рассказывал, что мечтал снять фильм о своей стране с детства и стремится честно и интенсивно показать настоящую историю Пуэрто-Рико, которая часто вызывала споры.