Пуерториканський репер та володар премії Греммі Bad Bunny отримав свою першу головну роль у кіно.

Артист зіграє у історичній драмі Porto Rico, присвяченій революційній історії його батьківщини.

Фільм зніматиме інший пуерториканський репер Residente (справжнє імʼя – Рене Перес Жоглар).

Зараз дивляться

До зіркового акторського складу також увійшли Вігго Мортенсен, Хав’єр Бардем та Едвард Нортон. Виконавчим продюсером стрічки став режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту, відомий за фільмами Бердмен та Легенда Г’ю Гласса.

Bad Bunny зіграє в кіно

Porto Rico стане найбільшим кінопроєктом у кар’єрі Bad Bunny. Раніше він з’являвся лише у другорядних ролях.

У 2022 році артист зіграв ватажка банди в бойовику Швидкісний поїзд, де його герой зійшовся у кривавій сутичці з персонажем Бреда Пітта.

Торік він з’явився у фільмі Даррена Аронофскі Спіймати на гарячому, де також виконав роль кримінального лідера.

Актор Едвард Нортон порівняв майбутню стрічку з класичними кримінальними драмами на кшталт Хрещеного батька та Банд Нью-Йорка.

За його словами, поєднання таланту Residente та харизми Bad Bunny буде подібним до полум’я, що підпалює динаміт.

Новина про головну роль з’явилася на тлі грандіозного успіху співака на Супербоулі. Його виступ у перерві фінальної гри зібрав 128,2 млн глядачів і встановив рекорд за переглядами в соцмережах – понад 4 млрд.

Драма Porto Rico – сюжет

Робота над фільмом триває з 2023 року. Це історична драма, в основі якої – життя пуерториканського революціонера Хосе Мальдонадо Романа, що жив наприкінці XIX – на початку XX століття.

Відомий під псевдонімом Aguila Blanca (Білий Орел), він боровся проти іспанських колонізаторів на острові та очолював повстання проти влади.

У 1897 році Роман взяв участь у повстанні в Яуко. Близько 300 людей намагалися штурмувати казарми іспанської цивільної гвардії. Саме тоді вперше на острові публічно підняли сучасний прапор Пуерто-Рико.

Мальдонадо Роман мав репутацію бандита. За політичну діяльність його неодноразово ув’язнювали у період з 1898 по 1909 роки. Завдяки вдалим втечам з в’язниці його стали називати Магом.

Під час першого анонсу творці зазначали, що стрічка поєднає історичний масштаб із ліричною подачею та напруженим сюжетом, заснованим на реальних подіях.

Residente розповідав, що мріяв зняти фільм про свою країну з дитинства та прагне чесно й інтенсивно показати справжню історію Пуерто-Рико, яка часто викликала суперечки.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.