Муркотунчик: Леся Никитюк показала новые фото 8-месячного сына Оскара
Телеведущая и актриса Леся Никитюк поделилась новыми фото сына Оскара. На днях мальчику исполнилось восемь месяцев.
Никитюк умилила сеть фото сына
На личной странице в Instagram телеведущая опубликовала серию снимков Оскара. На первом кадре мальчик сидит в ванной, а на последнем — стоит на диване у окна с шариком в руках. Лицо сына Леся решила не показывать, поэтому делала фото со спины.
— Муркотунчик. 8 месяцев, — трогательно подписала кадры Никитюк.
В комментариях пользователи сети засыпали 8-месячного Оскара комплиментами, а также указали на то, как быстро летит время.
- Такой сладкий мальчик.
- Какой красавчик.
- Маленькое счастье.
- Пончик мармеладный.
- Как быстро летит время.
- Булочка сладкая, — пишут в комментариях.
Напомним, что сын Леси Никитюк и военнослужащего Дмитрия Бабчука появился на свет в июне 2025 года.
Ранее 38-летняя ведущая отмечала, что единственный минус материнства для нее – это недосыпание. А в целом она получает истинное удовольствие от новой роли в жизни и чувствует, что ребенок открыл ее сердце.