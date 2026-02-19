Телеведущая и актриса Леся Никитюк поделилась новыми фото сына Оскара. На днях мальчику исполнилось восемь месяцев.

Никитюк умилила сеть фото сына

На личной странице в Instagram телеведущая опубликовала серию снимков Оскара. На первом кадре мальчик сидит в ванной, а на последнем — стоит на диване у окна с шариком в руках. Лицо сына Леся решила не показывать, поэтому делала фото со спины.

— Муркотунчик. 8 месяцев, — трогательно подписала кадры Никитюк.

В комментариях пользователи сети засыпали 8-месячного Оскара комплиментами, а также указали на то, как быстро летит время.

Сейчас смотрят

Такой сладкий мальчик.

Какой красавчик.

Маленькое счастье.

Пончик мармеладный.

Как быстро летит время.

Булочка сладкая, — пишут в комментариях.

Напомним, что сын Леси Никитюк и военнослужащего Дмитрия Бабчука появился на свет в июне 2025 года.

Ранее 38-летняя ведущая отмечала, что единственный минус материнства для нее – это недосыпание. А в целом она получает истинное удовольствие от новой роли в жизни и чувствует, что ребенок открыл ее сердце.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.