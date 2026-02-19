Муркотунчик: Леся Нікітюк показала нові фото 8-місячного сина Оскара
Телеведуча та акторка Леся Нікітюк поділилася новими фото сина Оскара. Днями хлопчику виповнилося вісім місяців.
Нікітюк замилувала мережу фото сина
На особистій сторінці в Instagram телеведуча опублікувала серію знімків Оскара. На першому кадрі хлопчик сидить у ванній, а на останньому – стоїть на дивані біля вікна з кулькою в руках. Обличчя сина Леся вирішила не показувати, тому робила фото зі спини.
– Муркотунчик. 8 місяців, – зворушливо підписала кадри Нікітюк.
У коментарях користувачі мережі закидали 8-місячного Оскара компліментами, а також вказали на те, як швидко плине час.
- Такий солоденький хлопчик.
- Який красунчик.
- Маленьке щастя.
- Пончик мармеладний.
- Як швидко плине час.
- Булочка солоденька, – пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що син Лесі Нікітюк та військовослужбовця Дмитра Бабчука з’явився на світ у червні 2025 року.
Раніше 38-річна ведуча зазначала, що єдиний мінус материнства для неї – це брак сну. А загалом вона отримує справжнє задоволення від нової ролі в житті і відчуває, що дитина відкрила її серце.