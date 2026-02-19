Актор Олександр Рудинський розсекретив свій найбільший гонорар за знімальний день, а також висловився про бажання отримати у майбутньому премію Оскар.

Зірка серіалів Тиха Нава і Повернення став новим героєм рубрики 55 за 5 з Аліною Шаманською в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Рудинський про гонорар та Оскар

Актор зізнався, що свій найбільший гонорар отримав за участь у серіалі Декамерон для Netflix. Тоді за один знімальний день Рудинському заплатили €2 500 (близько 127 500 грн).

Декамерон – це серіал у жанрі історичної драми та чорної комедії, заснований на однойменній збірці новел італійського письменника Джованні Боккаччо.

Прем’єра проєкту відбулася на Netflix 25 липня 2024 року. Олександр зіграв роль одноокого бандита, його можна побачити у трьох серіях.

Також Рудинський зізнався, що у майбутньому хотів би отримати премію Оскар, однак поки що не вірить, що це можливо.

– Я вже ні в що не вірю. У мене немає ілюзій щодо цієї вершини, яку ми називаємо Оскаром. Але я не проти, – поділився актор.

Нагадаємо, що британський документальний фільм Камінь, ножиці, папір, в якому Олександр Рудинський зіграв головну роль, увійшов до шортліста на Оскар 2026. Однак до списку номінантів стрічка не потрапила.

Фото: Олександр Рудинський

