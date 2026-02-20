Ведучий Факти. Спорт та телемарафону Єдині новини Андрій Ковальський зізнався, як йому вдалося схуднути, а також розповів, як у відрядженні за кордоном потрапив у ДТП.

Ковальський про схуднення і ДТП

У коментарі журналістці програми Ранок у великому місті на ICTV2 Ксенії Малинюк ведучий зазначив, що не вдавався до уколів для схуднення. Скинути вагу Ковальському допомогли заняття спортом, здорове харчування та вітаміни.

Нещодавно під час відрядження за кордоном ведучий потрапив в аварію, через що йому довелося зашивати верхню губу в двох місцях. Ковальський закликав усіх дотримуватися правил безпеки та завжди користуватися пасками безпеки в авто.

– Я був пасажиром, у мене влетіла інша пасажирка, і трошки змінила мені розріз губ. Пристібайтеся обов’язково, якщо ви сідаєте в машину. Будь-де: спереду чи ззаду. Ми були позаду, – сказав Андрій.

На початку лютого у ДТП в Києві потрапила Наталія Могилевська. В аварії зіткнулися одразу три автомобілі, причиною інциденту стала ожеледиця на дорозі.

