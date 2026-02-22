Украинская актриса и участница проекта Женский квартал Анастасия Оруджова сообщила о помолвке. Юмористка выходит замуж.

Анастасия Оруджова выходит замуж

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Она обнародовала черно-белые фотографии со своим избранником – сценаристом Русланом и продемонстрировала обручальное кольцо.

– Да, – лаконично подписала фото Оруджова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Настя Оруджова (@orudjova_nastya)

Что известно о личной жизни актрисы

О романе Анастасии и Руслана стало известно в 2024 году. Тогда актриса призналась, что это ее первые серьезные отношения, о которых она откровенно говорила:

– Это мои первые серьезные отношения. Для меня все пока немного непонятно до конца. Он человек, который поддерживает меня во всем, если я даже не прав. Заботится обо мне, уважает мои “отряды”. И он мой медвежонок. Живем вместе с января. Это в первый раз так. И это не так просто входить в отношения в 31 год. И все не так произошло, как я представляла, но мне нравится.

Когда именно состоится свадьба пары, пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что победительница Холостяка 13 Инна Белень обручилась со своим любимым. Для блоггерши этот брак станет вторым.

