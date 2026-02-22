Сказала “Да”: украинская юмористка Анастасия Оруджова выходит замуж
- Анастасия Оруджева сообщила о помолвке в Instagram.
- Актриса опубликовала фото с любимым и показала обручальное кольцо.
- О свадьбе и дате церемонии пока не сообщают.
Украинская актриса и участница проекта Женский квартал Анастасия Оруджова сообщила о помолвке. Юмористка выходит замуж.
Анастасия Оруджова выходит замуж
Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Она обнародовала черно-белые фотографии со своим избранником – сценаристом Русланом и продемонстрировала обручальное кольцо.
– Да, – лаконично подписала фото Оруджова.
Что известно о личной жизни актрисы
О романе Анастасии и Руслана стало известно в 2024 году. Тогда актриса призналась, что это ее первые серьезные отношения, о которых она откровенно говорила:
– Это мои первые серьезные отношения. Для меня все пока немного непонятно до конца. Он человек, который поддерживает меня во всем, если я даже не прав. Заботится обо мне, уважает мои “отряды”. И он мой медвежонок. Живем вместе с января. Это в первый раз так. И это не так просто входить в отношения в 31 год. И все не так произошло, как я представляла, но мне нравится.
Когда именно состоится свадьба пары, пока не сообщается.
