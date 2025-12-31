Переможниця Холостяка 13 Інна Бєлєнь заручилася зі своїм коханим. Для блогерки цей шлюб стане другим.

Інна Бєлєнь виходить заміж

Радісною новиною Інна поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала фото, на якому позує в обіймах коханого і демонструє обручку на безіменному пальці правої руки.

Бєлєнь повідомила, що відповіла “так” на пропозицію руки і серця.

Обранцем Інни Бєлєнь став її давній знайомий, з яким вона разом ходила до школи. І хоча перша іскра між парою промайнула ще у 2013 році, романтичні стосунки склалися значно пізніше.

– Наша історія почалась ще у 2002 році, коли ми стояли на одній шкільній лінійці. У 2013-му, в 11 класі, ми переписувались годинами, але тоді нам чогось бракувало, щоб зробити перший крок. Може ніколи не говорила, але ти мені і тоді подобався, тому я робила вигляд, що мені все одно. І ось 2025 рік — ти хочеш, щоб я носила твоє прізвище, а наша сім’я ставала більшою. Люблю тебе, Яловенко. І ніколи не думала, що одного дня скажу “так” з таким серцем, що воно ледь вміщується в грудях, – написала блогерка.

Нагадаємо, що першим чоловіком Бєлєнь був футболіст, з яким вона жила у Німеччині. Шлюб пари тривав близько чотирьох років.

Інна розповідала, що у їхніх стосунках була конкуренція замість підтримки. І до того ж не обійшлося без аб’юзу.

Фото: Інна Бєлєнь