Я сказала “так”: переможниця Холостяка 13 Інна Бєлєнь виходить заміж
- Інна Бєлєнь похизувалася розкішною обручкою та розповіла про коханого.
- Пара познайомилася ще під час навчання в школі.
- Для блогерки цей шлюб стане другим.
Переможниця Холостяка 13 Інна Бєлєнь заручилася зі своїм коханим. Для блогерки цей шлюб стане другим.
Інна Бєлєнь виходить заміж
Радісною новиною Інна поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала фото, на якому позує в обіймах коханого і демонструє обручку на безіменному пальці правої руки.
Бєлєнь повідомила, що відповіла “так” на пропозицію руки і серця.
Обранцем Інни Бєлєнь став її давній знайомий, з яким вона разом ходила до школи. І хоча перша іскра між парою промайнула ще у 2013 році, романтичні стосунки склалися значно пізніше.
– Наша історія почалась ще у 2002 році, коли ми стояли на одній шкільній лінійці. У 2013-му, в 11 класі, ми переписувались годинами, але тоді нам чогось бракувало, щоб зробити перший крок. Може ніколи не говорила, але ти мені і тоді подобався, тому я робила вигляд, що мені все одно. І ось 2025 рік — ти хочеш, щоб я носила твоє прізвище, а наша сім’я ставала більшою. Люблю тебе, Яловенко. І ніколи не думала, що одного дня скажу “так” з таким серцем, що воно ледь вміщується в грудях, – написала блогерка.
Нагадаємо, що першим чоловіком Бєлєнь був футболіст, з яким вона жила у Німеччині. Шлюб пари тривав близько чотирьох років.
Інна розповідала, що у їхніх стосунках була конкуренція замість підтримки. І до того ж не обійшлося без аб’юзу.
Фото: Інна Бєлєнь