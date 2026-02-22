Українська акторка та учасниця проєкту Жіночий Квартал Анастасія Оруджова повідомила про заручини. Гумористка виходить заміж.

Анастасія Оруджова виходить заміж

Радісною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вона оприлюднила чорно-білі світлини зі своїм обранцем – сценаристом Русланом та продемонструвала обручку.

– Так, – лаконічно підписала фото Оруджова.

Що відомо про особисте життя акторки

Про роман Анастасії та Руслана стало відомо у 2024 році. Тоді акторка зізналася, що це її перші серйозні стосунки, про які вона говорила відверто:

– Це мої перші серйозні стосунки. Для мене все поки трошки незрозуміло до кінця. Він людина, яка підтримує мене в усьому, якщо я навіть не мала рацію. Піклується про мене, поважає мої “загони”. І він моє ведмежатко. Живемо разом з січня. Це вперше так. І це не так просто заходити у стосунки в 31 рік. І все не так трапилося, як я уявляла, але мені подобається.

Коли саме відбудеться весілля пари, наразі не повідомляється.

