Певец Kishe сообщил о серьезном инциденте в квартире, которую он официально сдает в аренду.

По его словам, жилье арендовали через агентство на паспорт совершеннолетнего человека, однако в квартиру заселили 11 подростков в возрасте 16-17 лет.

Ночью они устроили погром – из окон девятого этажа летели телевизоры, стулья, утюги, гаджеты и бутылки.

Погром в квартире Kishe – что известно

На своей странице в Instagram артист показал последствия погрома и рассказал, что сдавая квартиру в аренду, платит налоги. Уже шесть лет жилье находится в управлении агентства.

Kishe добавил, что не снимает с себя ответственности, так же как и агентство, которое уже занимается урегулированием ситуации. Вместе с тем, его удивило, что никто из соседей не попытался с ним связаться в ту ночь.

– У меня вопрос к соседям, которые знают меня более 20 лет, имеют группу в Telegram, которую я создал, когда мы делали ремонт в подъезде, имеют мой номер, и ни один не позвонил мне ночью и не сказал, что в квартире что-то не так. А, судя по тому, что получилось, там было достаточно шумно, если не страшно. Второй вопрос – к родителям. Но им будет понятно, когда они будут закрывать счета компенсации, – прокомментировал певец.

Некоторые из соседей откликнулись прямо под постом Kishe, объяснив, что у них не было его контактов или они отсутствуют в общем чате.

Нашли ли виновных

Отвечая на комментарии, артист отметил, что виновных в ночном погроме уже нашли.

– Спасибо Вселенной и Богу, что никто не пострадал, не выпал из окна, не разбил кому-то голову падающим телевизором, – написал артист.

После инцидента Kishe обратился к тем, кто сдает жилье в аренду. Он посоветовал делать это официально, страховать имущество и не терять контроль над ситуацией.

