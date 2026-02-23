Співак Kishe повідомив про серйозний інцидент у квартирі, яку він офіційно здає в оренду.

За його словами, житло орендували через агенцію на паспорт повнолітньої людини, однак у помешкання заселили 11 підлітків віком 16–17 років.

Уночі вони влаштували погром – з вікон дев’ятого поверху летіли телевізори, стільці, праски, гаджети та пляшки.

Погром в квартирі Kishe – що відомо

На своїй сторінці в Instagram артист показав наслідки погрому та розповів, що зі здачі квартири в оренду сплачує податки. Уже шість років житло перебуває в управлінні агенції.

Kishe додав, що не знімає з себе відповідальності, так само як і агенція, яка вже займається врегулюванням ситуації. Разом із тим, його здивувало, що ніхто з сусідів не спробував з ним звʼязатися у ту ніч.

– В мене питання до сусідів, які знають мене понад 20 років, мають групу в Telegram, яку створив, коли ми робили ремонт в підʼїзді, мають мій номер, і жоден не набрав мене в ночі і не сказав, що в квартирі щось не так. А, судячи з того, що вийшло, там було достатньо гучно, якщо не лячно. Друге питання – до батьків. Але їм буде зрозуміло, коли вони закриватимуть рахунки компенсації, – прокоментував співак.

Дехто з сусідів відгукнувся просто під дописом Kishe, пояснивши, що не мали його контактів або ж відсутні в загальному чаті.

Чи знайшли винуватців

Відповідаючи на коментарі, артист зазначив, що винуватців нічного погрому вже знайшли.

– Дякую Всесвіту і Богу, що ніхто не постраждав, не випав з вікна, не розбив комусь голову падаючим телевізором, – написав артист.

Після інциденту Kishe звернувся до тих, хто здає житло в оренду. Він порадив робити це офіційно, страхувати майно та не втрачати контроль над ситуацією.

Фото: Kishe

