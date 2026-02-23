Названы победители BAFTA 2026: кто получил главные награды
- Фильм Одна битва за другой получил шесть статуэток BAFTA, в частности за лучший фильм, режиссуру и мужскую роль второго плана.
- По три статуэтки получили Грешники Райана Куглера и Франкенштейн Гильермо Дель Торо.
- Документальный фильм Мстислава Чернова 2000 метров до Андреевки остался без награды.
В Лондоне состоялась 79-я церемония вручения наград Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA 2026. Больше всего наград получил фильм Одна битва за другой режиссера Пола Томаса Андерсона.
Об этом сообщает Associated Press.
BAFTA 2026: лауреаты премии
Лента Одна битва за другой победила в номинациях, в частности за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу и лучшего актера второго плана.
По три награды получили лента Грешники режиссера Райана Куглера и научно-фантастический фильм ужасов Франкенштейн от Гильермо Дель Торро. Лучшим британским фильмом назвали Гамнет.
Лучшей актрисой назвали Джесси Бакли (Гамнет), а статуэтку за лучшую мужскую роль получил Роберт Арамайо (Я клянусь), который опередил Леонардо Ди Каприо, Майкла Би Джордана и Тимоти Шаламе.
За роль второго плана были отмечены Шон Пенн (Одна битва за другой) и Вунми Мосаку (Грешники).
Среди номинантов на лучший документальный фильм была картина 2000 метров до Андреевки Мстислава Чернова. Для него это была вторая номинация на BAFTA после того, как он победил в 2024 году с фильмом 20 дней в Мариуполе.
Однако на этот раз награду отдали датско-чешскому фильму Мистер Никто против Путина, созданному американским режиссером Дэвидом Боренштейном и российским оператором Павлом Таланкиным.
Полный список победителей BAFTA 2026
- Лучший фильм: Одна битва за другой;
- Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой);
- Лучшая актриса: Джесси Бакли (Гамнет);
- Лучший актер: Роберт Арамайо (Я клянусь);
- Лучшая актриса второго плана: Вунми Мосаку (Грешницы);
- Лучший актер второго плана: Шон Пенн (Одна битва за другой);
- Лучший актерский состав; Я клянусь;
- Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер (Грешники);
- Лучший британский фильм: Гамнет;
- Лучший британский короткометражный фильм: Это эндометриоз;
- Лучший анимационный фильм: Зверополис 2;
- Лучший фильм на иностранном языке: Сентиментальная ценность;
- Лучший документальный фильм: Мистер Никто против Путина;
- Лучшая операторская работа: Майкл Бауман (Одна битва за другой),
- Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой);
- Лучший звук: F1;
- Лучшие визуальные эффекты: Аватар: Огонь и пепел;
- Лучший саундтрек: Грешники;
- Лучший монтаж: Одна битва за другой;
- Лучший детский и семейный фильм: Boong;
- Лучший грим/прически: Франкенштейн;
- Лучший дизайн костюмов: Франкенштейн;
- Премия Восходящая звезда: Роберт Арамайо;
- Премия BAFTA за выдающийся вклад в киноискусство: Клэр Биннс.
Большинство победителей BAFTA выбирают 8 500 членов Британской академии. Награда Восходящая звезда определяется путем публичного голосования.