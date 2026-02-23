В Лондоне состоялась 79-я церемония вручения наград Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA 2026. Больше всего наград получил фильм Одна битва за другой режиссера Пола Томаса Андерсона.

Об этом сообщает Associated Press.

BAFTA 2026: лауреаты премии

Лента Одна битва за другой победила в номинациях, в частности за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу и лучшего актера второго плана.

Сейчас смотрят

По три награды получили лента Грешники режиссера Райана Куглера и научно-фантастический фильм ужасов Франкенштейн от Гильермо Дель Торро. Лучшим британским фильмом назвали Гамнет.

Лучшей актрисой назвали Джесси Бакли (Гамнет), а статуэтку за лучшую мужскую роль получил Роберт Арамайо (Я клянусь), который опередил Леонардо Ди Каприо, Майкла Би Джордана и Тимоти Шаламе.

За роль второго плана были отмечены Шон Пенн (Одна битва за другой) и Вунми Мосаку (Грешники).

Среди номинантов на лучший документальный фильм была картина 2000 метров до Андреевки Мстислава Чернова. Для него это была вторая номинация на BAFTA после того, как он победил в 2024 году с фильмом 20 дней в Мариуполе.

Однако на этот раз награду отдали датско-чешскому фильму Мистер Никто против Путина, созданному американским режиссером Дэвидом Боренштейном и российским оператором Павлом Таланкиным.

Полный список победителей BAFTA 2026

  • Лучший фильм: Одна битва за другой;
  • Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой);
  • Лучшая актриса: Джесси Бакли (Гамнет);
  • Лучший актер: Роберт Арамайо (Я клянусь);
  • Лучшая актриса второго плана: Вунми Мосаку (Грешницы);
  • Лучший актер второго плана: Шон Пенн (Одна битва за другой);
  • Лучший актерский состав; Я клянусь;
  • Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер (Грешники);
  • Лучший британский фильм: Гамнет;
  • Лучший британский короткометражный фильм: Это эндометриоз;
  • Лучший анимационный фильм: Зверополис 2;
  • Лучший фильм на иностранном языке: Сентиментальная ценность;
  • Лучший документальный фильм: Мистер Никто против Путина;
  • Лучшая операторская работа: Майкл Бауман (Одна битва за другой),
  • Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой);
  • Лучший звук: F1;
  • Лучшие визуальные эффекты: Аватар: Огонь и пепел;
  • Лучший саундтрек: Грешники;
  • Лучший монтаж: Одна битва за другой;
  • Лучший детский и семейный фильм: Boong;
  • Лучший грим/прически: Франкенштейн;
  • Лучший дизайн костюмов: Франкенштейн;
  • Премия Восходящая звезда: Роберт Арамайо;
  • Премия BAFTA за выдающийся вклад в киноискусство: Клэр Биннс.

Большинство победителей BAFTA выбирают 8 500 членов Британской академии. Награда Восходящая звезда определяется путем публичного голосования.

Читайте также
Золотой глобус 2026: какие фильмы и сериалы получили награды
Золотий глобус 2026

Связанные темы:

BAFTAКінопремія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.