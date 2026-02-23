В Лондоне состоялась 79-я церемония вручения наград Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA 2026. Больше всего наград получил фильм Одна битва за другой режиссера Пола Томаса Андерсона.

Об этом сообщает Associated Press.

BAFTA 2026: лауреаты премии

Лента Одна битва за другой победила в номинациях, в частности за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу и лучшего актера второго плана.

По три награды получили лента Грешники режиссера Райана Куглера и научно-фантастический фильм ужасов Франкенштейн от Гильермо Дель Торро. Лучшим британским фильмом назвали Гамнет.

Лучшей актрисой назвали Джесси Бакли (Гамнет), а статуэтку за лучшую мужскую роль получил Роберт Арамайо (Я клянусь), который опередил Леонардо Ди Каприо, Майкла Би Джордана и Тимоти Шаламе.

За роль второго плана были отмечены Шон Пенн (Одна битва за другой) и Вунми Мосаку (Грешники).

Среди номинантов на лучший документальный фильм была картина 2000 метров до Андреевки Мстислава Чернова. Для него это была вторая номинация на BAFTA после того, как он победил в 2024 году с фильмом 20 дней в Мариуполе.

Однако на этот раз награду отдали датско-чешскому фильму Мистер Никто против Путина, созданному американским режиссером Дэвидом Боренштейном и российским оператором Павлом Таланкиным.

Полный список победителей BAFTA 2026

Лучший фильм: Одна битва за другой;

Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой);

Лучшая актриса: Джесси Бакли (Гамнет);

Лучший актер: Роберт Арамайо (Я клянусь);

Лучшая актриса второго плана: Вунми Мосаку (Грешницы);

Лучший актер второго плана: Шон Пенн (Одна битва за другой);

Лучший актерский состав; Я клянусь;

Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер (Грешники);

Лучший британский фильм: Гамнет;

Лучший британский короткометражный фильм: Это эндометриоз;

Лучший анимационный фильм: Зверополис 2;

Лучший фильм на иностранном языке: Сентиментальная ценность;

Лучший документальный фильм: Мистер Никто против Путина;

Лучшая операторская работа: Майкл Бауман (Одна битва за другой),

Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой);

Лучший звук: F1;

Лучшие визуальные эффекты: Аватар: Огонь и пепел;

Лучший саундтрек: Грешники;

Лучший монтаж: Одна битва за другой;

Лучший детский и семейный фильм: Boong;

Лучший грим/прически: Франкенштейн;

Лучший дизайн костюмов: Франкенштейн;

Премия Восходящая звезда: Роберт Арамайо;

Премия BAFTA за выдающийся вклад в киноискусство: Клэр Биннс.

Большинство победителей BAFTA выбирают 8 500 членов Британской академии. Награда Восходящая звезда определяется путем публичного голосования.

