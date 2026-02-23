У Лондоні відбулася 79-та церемонія вручення нагород Британської академії телебачення та кіномистецтва BAFTA 2026. Найбільше нагород отримав фільм Одна битва за іншою режисера Пола Томаса Андерсона.

Про це повідомляє Associated Press.

BAFTA 2026: лауреати премії

Стрічка Одна битва за іншою перемогла у номінаціях, зокрема за найкращий фільм, найкраща режисерська робота та найкращий актор другого плану.

По три нагороди здобули стрічка Грішники режисера Раяна Куглера та науково-фантастичний фільм жахів Франкенштейн від Гільєрмо Дель Торро. Найкращим британським фільмом назвали Гамнет.

Найкращою акторкою назвали Джессі Баклі (Гамнет), а статуетку за найкращу чоловічу роль забрав Роберт Арамайо (Я клянуся), який випередив Леонардо Ді Капріо, Майкла Бі Джордана та Тімоті Шаламе.

За роль другого плану були відзначені Шон Пенн (Одна битва за іншою) та Вунмі Мосаку (Грішники).

Серед номінантів на найкращий документальний фільм була картинка 2000 метрів до Андріївки Мстислава Чернова. Для нього це була друга номінація на BAFTA після того, як він переміг у 2024 році 20 днів у Маріуполі.

Проте цього разу нагороду віддали дансько-чеському фільму Містер Ніхто проти Путіна, створеного американським режисером Девідом Боренштейном та російським оператором Павлом Таланкіним.

Повний список переможців BAFTA 2026

Найкращий фільм: Одна битва за іншою;

Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою);

Найкраща акторка: Джессі Баклі (Гамнет);

Найкращий актор: Роберт Арамайо (Я клянуся);

Найкраща акторка другого плану: Вунмі Мосаку (Грішнки);

Найкращий актор другого плану: Шон Пенн (Одна битва за іншою);

Найкращий акторський склад; Я клянуся;

Найкращий оригінальний сценарій: Раян Куглер (Грішники);

Найкращий британський фільм: Гамнет;

Найкращий британський короткометражний фільм: Це ендометріоз;

Найкращий анімаційний фільм: Зоотрополіс 2;

Найкращий фільм іноземною мовою: Сентиментальна цінність;

Найкращий документальний фільм: Містер Ніхто проти Путіна;

Найкраща операторська робота: Майкл Бауман (Одна битва за іншою),

Найкращий адаптований сценарій: Пол Томас Андерсон (Одна битва за іншою);

Найкращий звук: F1;

Найкращі візуальні ефекти: Аватар: Вогонь і попіл;

Найкращий саундтрек: Грішники;

Найкращий монтаж: Одна битва за іншою;

Найкращий дитячий та сімейний фільм: Boong;

Найкращий макіяж/зачіски: Франкенштейн;

Найкращий дизайн костюмів: Франкенштейн;

Премія Висхідна зірка: Роберт Арамайо;

Премія BAFTA за видатний внесок у кіномистецтво: Клер Біннс.

Більшість переможців BAFTA обирають 8 500 членів Британської академії. Нагорода Висхідна зірка визначається шляхом публічного голосування.

