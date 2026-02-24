Актриса театра и кино Анна Саливанчук в годовщину полномасштабного вторжения вспомнила, каким страшным для нее был день накануне 24 февраля 2022 года.

Звезда поделилась подробностями жуткой истории четырехлетней давности, которая произошла с одним из ее сыновей.

Анна Саливанчук о войне

Актриса рассказала, что вернулась со съемок 23 февраля и узнала о несчастном случае с малышом. Мальчик упал со второго этажа двухъярусной кровати.

По словам Саливанчук, ребенок около 40 минут находился без сознания.

– Скорая ехала по встречной полосе, врачи кричали: “Мамаша, делайте так, чтобы он не заснул!”, а он вырубался и был неподвижен. Поэтому, когда началась война, а мой сын бегал, то для себя я войну пережила 23 февраля, – вспомнила Анна.

Саливанчук призналась, что последние четыре года стали для нее периодом постоянной тревоги и нервного напряжения.

Анна Саливанчук о своей стойкости

Несмотря на то, что общество в определенной степени привыкло к постоянной опасности, актриса подчеркивает, что не принижает пережитое страной и потери украинцев, и благодарна ВСУ.

Вместе с тем знаменитость имеет свой собственный способ показать себе и миру, что держится несмотря ни на что.

Именно поэтому Саливанчук решила изменить формат своих публикаций. Вместо трагических кадров и воспоминаний она опубликовала серию откровенных и эстетичных фотографий.

– Весь абсурд нашей жизни в том, что сколько бы нас ни ломали, ни уничтожали, мы становимся еще сильнее, красивее и закаленнее. Поэтому, именно сегодня, я выставляю невероятно красивые, сексуальные фотографии для вас, мой зарубежный зритель, потому что так мы выглядим после тревог, обстрелов, потерь и бессонных ночей, и не знаем, какая ночь у нас будет сегодня. Любите жизнь! – призвала актриса.

Напомним, что в годовщину полномасштабного вторжения пост сделала и певица София Ротару, которая не высказывается открыто о войне. Артистка опубликовала в сториз символическое изображение, посыл которого можно прочитать как то, что Украина победит страшные времена, разруху и войну.

