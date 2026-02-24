Манифест жизни: Саливанчук вспомнила, как для нее началась война
- Анна Саливанчук вспомнила трагический случай с сыном, произошедший четыре года назад.
- Актриса призналась, что для себя пережила войну еще 23 февраля 2022 года.
- В годовщину вторжения звезда опубликовала откровенные фотографии как символ стойкости.
Актриса театра и кино Анна Саливанчук в годовщину полномасштабного вторжения вспомнила, каким страшным для нее был день накануне 24 февраля 2022 года.
Звезда поделилась подробностями жуткой истории четырехлетней давности, которая произошла с одним из ее сыновей.
Анна Саливанчук о войне
Актриса рассказала, что вернулась со съемок 23 февраля и узнала о несчастном случае с малышом. Мальчик упал со второго этажа двухъярусной кровати.
По словам Саливанчук, ребенок около 40 минут находился без сознания.
– Скорая ехала по встречной полосе, врачи кричали: “Мамаша, делайте так, чтобы он не заснул!”, а он вырубался и был неподвижен. Поэтому, когда началась война, а мой сын бегал, то для себя я войну пережила 23 февраля, – вспомнила Анна.
Саливанчук призналась, что последние четыре года стали для нее периодом постоянной тревоги и нервного напряжения.
Анна Саливанчук о своей стойкости
Несмотря на то, что общество в определенной степени привыкло к постоянной опасности, актриса подчеркивает, что не принижает пережитое страной и потери украинцев, и благодарна ВСУ.
Вместе с тем знаменитость имеет свой собственный способ показать себе и миру, что держится несмотря ни на что.
Именно поэтому Саливанчук решила изменить формат своих публикаций. Вместо трагических кадров и воспоминаний она опубликовала серию откровенных и эстетичных фотографий.
– Весь абсурд нашей жизни в том, что сколько бы нас ни ломали, ни уничтожали, мы становимся еще сильнее, красивее и закаленнее. Поэтому, именно сегодня, я выставляю невероятно красивые, сексуальные фотографии для вас, мой зарубежный зритель, потому что так мы выглядим после тревог, обстрелов, потерь и бессонных ночей, и не знаем, какая ночь у нас будет сегодня. Любите жизнь! – призвала актриса.
Напомним, что в годовщину полномасштабного вторжения пост сделала и певица София Ротару, которая не высказывается открыто о войне. Артистка опубликовала в сториз символическое изображение, посыл которого можно прочитать как то, что Украина победит страшные времена, разруху и войну.