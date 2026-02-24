Когда закончится война, будут ли выборы, что будет с мобилизацией, экономикой и электроснабжением — эти вопросы волнуют миллионы украинцев уже в течение четырех лет полномасштабного вторжения. В то же время ответы на них зависят от многих факторов: ситуации на фронте, решений власти, поддержки партнеров и действий России.

Факты ICTV проанализировали ключевые запросы украинцев и вместе с экспертами — политологами, экономистами, военными и юристами — объяснили, какие сценарии возможны в ближайшие годы и к чему стоит готовиться.

В материале — прогнозы относительно завершения войны, гарантий безопасности для Украины, вступления в оборонные союзы, экономического восстановления, выборов, мобилизации, зарплат военных, обмена пленными и ситуации в энергосистеме.

Когда закончится война в Украине

Политолог, доцент КНУ им. Тараса Шевченко Игорь Рейтерович считает, что война может закончиться в 2026 году. Санкционное давление на Россию растет, а экономические проблемы накапливаются — об этом говорят даже провластные российские эксперты.

— Вероятность завершения войны в 2026 году выше, чем в 2025-м. Но гарантий нет, — говорит он.

По словам политолога, с весны экономические проблемы России могут приобрести необратимый характер: ресурсы для поддержания войны постепенно будут исчерпываться. Именно поэтому Москва пытается усилить дипломатическое давление на США и президента Дональда Трампа, чтобы за столом переговоров получить то, чего не может достичь на поле боя.

Переломным моментом могут стать военные провалы, катастрофа на фронте или необходимость массовой мобилизации. Сейчас РФ полагается на рекрутинг, но без высоких выплат россияне вряд ли массово согласятся идти воевать.

Еще один критический фактор — нехватка средств для продолжения войны. Это будет означать меньше ракетных и дроновых ударов по Украине и меньшую интенсивность боевых действий.

В то же время эксперт допускает, что замораживание боевых действий может стать промежуточным этапом перед подписанием мирного соглашения. Но не исключает и сценария внезапного завершения войны — в течение нескольких недель, если сойдутся несколько условий: реальное санкционное давление США, экономический коллапс РФ и успехи Украины на фронте.

— У Путина не будет проблем с объяснением своему населению подписания мира — россияне примут любое решение, которое он представит, — отмечает Игорь Рейтерович.

Когда будут выборы в Украине

Тема проведения выборов в Украине периодически появляется в западных СМИ и заявлениях отдельных политиков. В частности, Financial Times со ссылкой на источники писало о якобы требовании администрации США провести выборы до 15 мая и подготовке Киева к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению.

Однако в Офисе президента Украины ответили, что проводить выборы во время войны просто невозможно из-за рисков для безопасности.

В Центральной избирательной комиссии отмечают: между завершением военного положения и стартом избирательного процесса должно пройти не менее шести месяцев, чтобы подготовить инфраструктуру и оценить ситуацию с безопасностью.

Президент Европарламента Роберта Метсола назвала разговоры о проведении выборов в Украине в ближайшее время “циничной ловушкой”, подчеркнув, что нельзя заставлять украинцев голосовать под ракетными ударами и без стабильного электроснабжения.

Председатель правления сети ОПОРА Ольга Айвазовская считает, что выборы во время войны будут неконституционными, а их результаты — слабо легитимными и неконкурентными. Для честной кампании нужны свобода слова и передвижения, равный доступ кандидатов к избирателям и возможность участия всех, кто имеет право быть избранным.

— Во время войны значительная часть граждан служит в ВСУ, миллионы находятся за границей или являются внутренне перемещенными лицами, — отмечает Ольга Айвазовская. — При низкой явке, например 20%, результат будет иметь сомнительную легитимность.

Отдельная проблема — временно оккупированные территории (ВОТ). Украина не имеет доступа к этим общинам, а организация выборов там просто невозможна.

— Поэтому, если говорить правду, граждане в оккупации не смогут участвовать в избирательном процессе, — говорит Ольга Айвазовская.

По данным социологии, только около 10% украинцев поддерживают проведение выборов во время войны.

Возможно ли наступление РФ из Беларуси

Политолог Игорь Рейтерович считает, что Россия теоретически может попытаться снова наступать с территории Беларуси, но такой сценарий малоперспективен. Украинские военные существенно укрепили границу и подготовили оборону северного направления.

— Лукашенко, безусловно, военный преступник, но не самоубийца. Он вряд ли согласится на наступление российских войск с беларусской территории, — отмечает Игорь Рейтерович.

Политолог Олег Саакян также сомневается, что Минск позволит России открыть новый фронт. После событий 2022 года Украина проанализировала пробелы в обороне и подготовила адекватные средства для отражения потенциальной агрессии.

По его мнению, для России невыгодно втягивать Беларусь в войну как активную сторону. В случае наступления из Беларуси Силы обороны Украины могут нанести удары по ключевой инфраструктуре, в частности Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, что критически осложнит обеспечение и продвижение российской группировки на севере.

Кроме того, Беларусь остается важным тыловым хабом для России: там размещены ремонтные базы, склады и аэродромы, обеспечивающие “короткое плечо” поставок из Беларуси отремонтированной боевой техники.

— Сейчас Беларусь находится в статусе условной непричастности к войне: оттуда не наносят удары по Украине, поэтому действует негласное правило непоражения беларусской территории, — объясняет Олег Саакян.

Впрочем, в случае наступательной операции из Беларуси Украина будет иметь право уничтожать военные и логистические объекты на сотни километров вглубь территории.

— Лукашенко понимает, что безопаснее позволить России размещать отдельные системы вооружения, как Орешник, чем предоставить территорию для нового нападения на Украину, — считает политический эксперт Олег Саакян.

С конца 2025 года Россия воюет уже не из текущего ресурса, а за счет резервов, накопленных еще с 2000-х. Теперь война будет проходить в режиме “заделывания дыр”: сколько заработали — столько и воюют, говорит Олег Саакян.

В то же время российская экономика несет серьезные потери. Крупнейшая строительная компания Самолет обратилась к правительству за господдержкой на 50 млрд рублей.

Автопроизводитель КамАЗ в 2025 году зафиксировал чистый убыток в 37 млрд рублей — в 11 раз больше, чем годом ранее. При этом предприятие активно вовлечено в выполнение военных заказов.

Убытки имеет и РЖД — 4,4 млрд рублей за прошлый год, в частности из-за падения грузопотока. Компания не может проводить даже плановые ремонты, поскольку средства перенаправляют на войну, отмечает Саакян.

По его словам, для нового масштабного наступления России нужно найти дополнительные деньги и людей, что будет означать усиление мобилизации.

— Для этого Кремлю придется запускать репрессивный маховик, который фактически уже работает. Но не стоит ожидать, что экономический коллапс сам выведет людей на улицы. Вероятнее всего, начнется деструкция режима изнутри, и часть элит может попытаться вывести людей на протесты, — подытожил политолог.

Ситуация на ключевых направлениях

На Севере Украины, в частности на границе Черниговской области с Россией, кардинальных изменений не фиксируется. Российские войска присутствуют вблизи границы и обстреливают приграничные территории, однако признаков формирования крупной ударной группировки пока нет, сообщает спикер группировки войск Север Вадим Мысник.

На Харьковском направлении противник не наращивает силы, а лишь восстанавливает потери, отмечает начальник управления коммуникаций Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. По его словам, российские войска продолжают давить, однако не имеют ресурсов для масштабного наступления.

Наиболее приоритетными для России остаются Покровское и Гуляйпольское направления. Сложной остается ситуация на Лиманском направлении, где противник пытается действовать небольшими диверсионными группами и атакует дронами не только позиции украинских военных, но и маршруты снабжения.

Одной из самых тяжелых остается ситуация в районе Волчанска. Российские войска продолжают штурмовать разрушенный город и пытаются обойти украинские позиции с флангов через соседние населенные пункты.

В Купянске фиксируется присутствие нескольких десятков российских военных, которые прячутся в многоэтажках к северу от центра города. По данным украинских военных, их количество постепенно уменьшается.

Влияние блокировки Starlink

По словам Виктора Трегубова, из-за блокировки доступа к Starlink российские войска потеряли часть возможностей управления войсками, защищенной связи и эффективного использования дронов.

Враг будет пытаться компенсировать это менее надежными каналами связи и оборудованием, однако их возможности значительно ограничены.

Ситуация на Юге и Запорожском направлении

На Юге Украины ситуация остается сложной, но без резких изменений, сообщает спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. Наиболее напряженной является ситуация на Гуляйпольском направлении, где ежедневно происходят десятки боевых столкновений. Российские войска активно применяют авиацию и корректируемые авиабомбы по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Оккупанты пытаются продвинуться к рубежу реки Гайчур и закрепиться там. В то же время Силы обороны ведут активную оборону и контратаки.

Из-за потери доступа к Starlink российские войска также реже применяют дроны-камикадзе. Однако это компенсируется ростом количества авиаударов и применением штурмовой авиации и вертолетов.

Оккупанты пытаются продвинуться в районе Степногорска и использовать территорию бывшего Каховского водохранилища для обхода украинских позиций. Взятие Степногорска дало бы России возможность обстреливать южные окраины Запорожья и контролировать логистические маршруты.

По словам Владислава Волошина, численность российских войск на Юге может достигать 200 тыс. человек. На Запорожском направлении воюет большая часть этой группировки — это 5, 29 и 36 армии, а также подразделения 35 армии РФ.

Когда закончится мобилизация в Украине

Прекращение боевых действий, отмена военного положения и завершение мобилизации — это связанные, но не тождественные процессы. Они не происходят автоматически и одновременно, объясняет адвокат АдО Донец и партнеры Василий Гаращак.

С юридической точки зрения, даже прекращение боевых действий или отмена военного положения не означает автоматической демобилизации. Решение о демобилизации принимает президент, а утверждает Верховная Рада. Поэтому мобилизация может завершиться как раньше, так и позже военного положения.

Главное условие для завершения мобилизации — отсутствие в ней необходимости со стороны государства.

В целом мобилизация — это комплекс мер, во время которых экономика и Вооруженные силы переводятся на работу в условиях войны. То есть завершение мобилизации в Украине возможно при условии завершения военного положения и особого периода. Особый период в Украине действует с 17 марта 2014 года.

Пересечение границы

Правила выезда граждан за границу, в частности мужчин, устанавливает правительство. Кабинет министров может изменять эти правила отдельными постановлениями.

Теоретически разрешение на выезд мужчин может быть предоставлено как до, так и после завершения боевых действий или отмены военного положения — все зависит от решений правительства.

Демобилизация военных

Чтобы уволиться с военной службы, нужны конкретные законные основания.

Мобилизованных военных увольняют после официальной демобилизации — то есть когда президент объявит демобилизацию и определит сроки увольнения со службы.

Контрактные военные в мирное время могут уволиться после завершения контракта или по другим причинам, предусмотренным законом.

Во время особого периода (фактически войны) правила более строгие: и мобилизованные, и контрактники могут уволиться только по ограниченному перечню оснований, определенных законом.

Будет ли снижение мобилизационного возраста в Украине

Могут ли снизить мобилизационный возраст (сейчас он составляет 25 лет), будет зависеть от дальнейшей ситуации в стране и решений властей, отмечает адвокат Василий Гаращак.

Мобилизация женщин в Украине

Мобилизация женщин в Украине остается добровольной. В то же время женщины с медицинскими специальностями (врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты) подлежат воинскому учету.

Женщины других специальностей, родственных военным (IT, связь, химия, пищевые технологии, психология), могут встать на воинский учет добровольно.

Возможна ли обязательная мобилизация женщин в будущем, пока предсказать невозможно — это будет зависеть от ситуации в стране и изменений в законодательстве.

Повышение зарплат военным

По данным Минобороны, в настоящее время денежное обеспечение военных может достигать 120 тыс. грн и более.

Минимальная зарплата военнослужащего — 20 130 грн. Далее сумма растет в зависимости от звания, должности, выслуги лет, места службы, участия в боевых действиях и рода войск. Например, в десантно-штурмовых войсках платят больше, чем в сухопутных.

100 тыс. грн получают военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой. Такую же сумму выплачивают тем, кто лечится после ранения, а также сохраняют ее на время пребывания в плену или пропажи без вести.

50 тыс. грн получают военные, выполняющие боевые или специальные задачи в штабах и органах военного управления, руководящих подразделениями на передовой.

30 тыс. грн выплачивают военным, выполняющим боевые задачи вне передовой.

Отдельно предусмотрена дополнительная выплата 70 тыс. грн для тех, кто суммарно провел на передовой 30 дней. То есть если пробыть на передовой 30 дней, то размер “боевых” составит 170 тыс. грн.

Кроме “боевых”, военные получают ряд единовременных выплат. В частности, при заключении первого контракта сумма зависит от звания:

для рядового состава — 26 624 грн (8 прожиточных минимумов),

для сержантов — 29 952 грн (9 прожиточных минимумов),

для офицеров — 33 280 грн (10 прожиточных минимумов).

В начале декабря 2025 года тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что в бюджете на 2026 год повышение зарплат военным не предусмотрено. В то же время правительство планирует улучшить условия контрактной службы. После введения новых видов контрактов базовая ставка выплат может составить 50–60 тыс. грн. И это без всех дополнительных выплат за пребывание на первой или второй линии.

Когда будет следующий обмен пленными

Россия не согласится на обмен пленными всех на всех, ведь этот вопрос очень чувствительный для Украины, и россияне с помощью обменов могут давить на нас. Однако Россия, чтобы хоть как-то задобрить американского президента Дональда Трампа и склонить его на свою сторону, будет вынуждена периодически проводить небольшие обмены.

Для Украины и такой вариант приемлем, ведь мы понемногу будем возвращать своих людей домой, отмечает политический эксперт Игорь Рейтерович.

— Вполне может случиться, что Путин согласится обменять всех на всех. Но боюсь, что он в ответ выдвинет такие условия, от которых нам будет сложно отбиться. Например, в отношении украинских территорий, — считает политолог.

14 февраля президент Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия сейчас удерживает около 7 тыс. украинских военнопленных, а Украина — более 4 тыс. россиян. Это означает, что обмен всех на всех возможен — нужно только согласие Москвы.

5 февраля состоялся обмен пленными 157 на 157. В Украину вернули воинов Вооруженных сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы, а также гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

Потери Украины на войне

4 февраля президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что с начала полномасштабной войны погибло 55 тыс. украинских военных.

По его словам, с февраля 2022 года по февраль 2025 года погибло более 46 тыс. защитников, 380 тыс. получили ранения. По состоянию на февраль 2026 года количество погибших возросло до 55 тыс. Кроме того, есть большое количество людей, которые считаются пропавшими без вести, сказал президент.

Что касается потерь среди гражданских, то, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в 2025 году зафиксировано наибольшее количество погибших (2 514) и раненых (12 142) с начала полномасштабной войны.

Общее количество жертв среди мирного населения в 2025 году на 31% превысило показатели 2024 года, когда погибли 2 088 человек и 9 138 получили ранения, и на 70% превысило уровень 2023 года, когда зафиксировали 1 974 погибших и 6 651 раненого.

Глава Мониторинговой миссии ООН Даниэль Белль подчеркнул, что рост числа жертв и раненых связан с увеличением применения россиянами дальнобойного оружия, в частности ракет, дронов и управляемых авиабомб. Именно дальнобойное оружие стало причиной 35% всех жертв среди гражданских в 2025 году (682 погибших и 4 443 раненых).

Больше всего жертв от дальнобойного оружия в 2025 году — после атаки по Тернополю 19 ноября. Тогда погибло 38 человек, ранения получили более 90.

По данным Офиса генпрокурора, на сегодняшний день следственными органами зарегистрировано более 216 тыс. военных преступлений России. С начала войны по меньшей мере 684 ребенка погибли, еще более 2 300 детей получили ранения.

Сколько еще будут продолжаться отключения света

Единственной причиной отключений электроэнергии в Украине остаются российские обстрелы энергетической инфраструктуры. Об этом заявил руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

Даже в случае прекращения атак понадобится время для восстановления поврежденных объектов, поэтому отключения света будут продолжаться.

В то же время весной ситуация может улучшиться из-за роста солнечной генерации. Однако летом спрос на электроэнергию возрастет из-за кондиционирования, а также из-за остановки блоков АЭС на плановые ремонты и загрузку топлива.

— Давать точные прогнозы невозможно, ведь все зависит от интенсивности вражеских обстрелов. Теоретически улучшение возможно в апреле-мае, но в июле-августе ситуация может снова осложниться, — отметил Андриан Прокип.

По его словам, в марте 2024 года российские удары вывели из строя около 9 ГВт мощностей, а восстановление длилось почти год. Без новых атак осенью 2025 года дефицита электроэнергии могло бы не быть.

Эксперт также пояснил, что в западных регионах отключений меньше из-за близости к импорту электроэнергии и атомным электростанциям.

Наиболее уязвимым к длительным отключениям остается левый берег Украины, где уничтожена значительная часть генерации и сетей передачи электроэнергии.

— Чем ближе к Западу, тем ситуация легче. Все три контролируемые Украиной АЭС расположены на правом берегу, — добавил Андриан Прокип.

Он не исключил и возможность блэкаута в Киеве, отметив, что жители столицы уже имели подобный опыт в конце 2022 года, поэтому к такому сценарию стоит быть готовыми.

Гарантии безопасности для Украины

Политолог Олег Саакян подчеркивает: никакие гарантии безопасности не могут на 100% исключить новую агрессию России. Их цель — сделать так, чтобы в случае повторного нападения Украина могла дать настолько мощный отпор, что Москва не решится на реванш.

По его словам, система гарантий должна обеспечить способность Украины наращивать военный потенциал быстрее, чем Россия — как до, так и после прекращения огня, а также в случае нового нападения.

Важной составляющей гарантий является восстановление и международные инвестиции, чтобы Украину не воспринимали как государство, которое постоянно живет в ожидании войны. Эксперт сравнивает желаемую модель с реалиями Израиля: страна развивается, в нее инвестируют, несмотря на угрозы.

Три контура сдерживания России:

Первый контур — долгосрочная поддержка Украины. Речь идет о финансовой помощи, поддержке экономики и социальной сферы, а также многолетнем вооружении и развитии военно-промышленного сотрудничества.

Второй контур — оружейная интеграция с партнерами. Это поставки дополнительных типов вооружения, совместное производство оружия и техники, регулярные учения и углубление военного сотрудничества.

Третий контур — помощь в отражении возможной агрессии. Он предусматривает быструю поставку оружия, наращивание производства, запасы на складах партнеров, четкую логистику и протоколы реагирования в случае повторного нападения на Украину. Также речь идет о возможном размещении иностранных войск в тылу для обеспечения работы ПВО, учений и безопасности.

— Например, Западу не нужно будет передавать на баланс Украины батарею Patriot, а можно ее разместить с собственным экипажем и закрыть небо над Одессой, — объясняет Олег Саакян.

К третьему контуру также относятся помощь в радиоэлектронной борьбе, космической разведке, возможности совместных патрулирований и тому подобное.

— Иностранные войска могут взять на себя часть функций, сняв нагрузку с Сил обороны Украины, — объясняет Саакян.

Эксперт отмечает, что гарантии безопасности Украина и ключевые столицы Европы нарабатывают вне переговоров с Россией. Это суверенная договоренность Украины с партнерами, и Москва не имеет права вето или голоса в этом процессе.

Вступление Украины в НАТО и оборонные союзы

Политолог Игорь Рейтерович считает, что в ближайшее время вступление Украины в НАТО маловероятно. В то же время Киев может присоединиться к альтернативным оборонным союзам, где будет играть ведущую роль, в частности со странами Балтии, Польшей, Великобританией или Румынией.

По его словам, в Европе осознают, что Украина является ключевым элементом континентальной безопасности.

Политолог Олег Саакян также говорит о трансформации системы безопасности в Европе. По его мнению, нынешние механизмы НАТО частично устарели и требуют серьезных изменений, ведь Россия ведет гибридную войну против Запада — от диверсий и кибератак до информационных операций.

— НАТО пока только наблюдает за многими из этих процессов, поэтому блоку нужно существенно измениться, чтобы эффективно противостоять России и усилить Украину, — говорит эксперт.

В качестве примера альтернативного формата он называет JEF (Joint Expeditionary Force) — объединение северных стран под лидерством Великобритании. Украина уже присоединилась к сотрудничеству с JEF, которое эксперт называет мини-НАТО — динамичным и автономным форматом внутри альянса. В то же время участие в JEF не гарантирует Украине членства в НАТО.

Олег Саакян также скептически оценивает классическую модель военных союзов “один за всех и все за одного”. По его мнению, после войны страны скорее будут полагаться на ядерное сдерживание и гибкие форматы безопасности, чем на обязательства воевать вместе.

Вызовы для экономики Украины

Кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСИ Иван Ус считает, что сценарий развития экономики Украины в первые пять лет после завершения полномасштабной войны в значительной степени будет зависеть от реализации плана ReBuild Ukraine, предложенного Еврокомиссией еще в 2022 году.

Речь идет не только о восстановлении разрушенной инфраструктуры, но и о восстановлении экономической функции государства.

— Важно, чтобы партнеры перешли от эмоциональных заявлений к реальным шагам и заблаговременно аккумулировали ресурсы, — отмечает Иван Ус.

Эксперт подчеркивает, что Реестр убытков в Гааге нужно постоянно обновлять, чтобы фиксировать сумму компенсаций, которые Россия в конечном итоге должна выплатить. По оценкам Киевской школы экономики, по состоянию на 2024 год убытки составляли более $1,16 трлн, однако эта цифра уже выросла.

Иван Ус также допускает, что в течение следующих пяти лет Украина может стать членом Евросоюза, и ReBuild Ukraine должна заложить основу для интеграции в ЕС. В то же время успех восстановления в значительной степени будет зависеть от самой Украины, отмечает экономист.

Риски для восстановления. Среди ключевых рисков эксперт Иван Ус называет возможное сокращение поддержки партнеров после завершения войны, когда угроза со стороны России уменьшится.

— Есть ощущение, что они с нами только до победы. А как только война закончится и угроз со стороны России не будет, партнеры уже могут не быть настолько заинтересованы в помощи Украине, ведь есть риск, что Украина станет конкурентом. А конкурента себе создавать никто не будет, — отмечает Иван Ус.

Также опасностью является неспособность Украины эффективно использовать помощь, в частности из-за рисков коррупции.

Источники финансирования. Первым источником средств на восстановление Украины после войны должны стать замороженные российские активы — более $250 млрд. Экономист ссылается на позицию нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, который призвал передать эти средства Украине как сигнал ответственности за нарушение международного порядка.

— Российские деньги должны стать основой восстановления Украины, — подчеркивает Иван Ус.

Еще один серьезный вызов — возвращение украинцев из-за границы. Украина вместе с партнерами должна дать четкий сигнал, что дома есть перспектива и будущее и сюда стоит возвращаться. Иначе часть мигрантов может окончательно интегрироваться в экономики других государств, заключает Иван Ус.

Эксперты сходятся во мнении, что будущее Украины зависит от хода войны, поддержки партнеров и внутренних решений государства. Четких дат и гарантий нет, но сценарии постепенного улучшения возможны — при условии сохранения международной поддержки и устойчивости Украины.

