Співачка Софія Ротару зробила допис у соцмережах до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

У такий спосіб артистка регулярно реагує на різні події в Україні, хоча відкрито про війну не висловлюється.

Що опублікувала Ротару

У сториз в Instagram співачка поширила символічне зображення, вочевидь, згенероване штучним інтелектом.

На ньому можна побачити знищене війною місто, а посеред руїн пробиваються схожі на проліски сині квіти, а поруч із ними – жовті нарциси. Разом вони утворюють поєднання кольорів українського прапору.

Цього разу Софія Ротару не залишила жодного коментаря до картинки, навіть у вигляді емодзі. Втім, посил зображення можна зчитати, як те, що Україна переможе страшні часи, руїну та війну.

Чому Ротару не робить заяв

Раніше телеведучий Олексій Суханов пояснив, чому співачка Софія Ротару не робить публічних заяв із засудженням окупантів. За словами Суханова, є певна обставина, яка заважає співачці це зробити.

Також про позицію Ротару висловлювався лідер гурту ТНМК Олег “Фагот” Михайлюта. Він припускав, що мовчання артистки може бути пов’язане з наявністю майна на окупованій території.

Сестра співачки Ауріка запевняє, що Софія Ротару перебуває в Україні та живе неподалік Києва. Вона стверджує, що артистка дуже хвилюється за Україну та займається фондом, який допомагає українським військовим.

