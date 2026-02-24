Акторка театру та кіно Анна Саліванчук у річницю повномасштабного вторгнення згадала, яким страшним для неї був день напередодні 24 лютого 2022 року.

Зірка поділилася подробицями моторошної історії чотирирічної давнини, що сталася з одним із її синів.

Анна Саліванчук про війну

Акторка розповіла, що повернулася зі зйомок 23 лютого і дізналася про нещасний випадок із малюком. Хлопчик упав із другого поверху двоярусного ліжка.

За словами Саліванчук, дитина близько 40 хвилин перебувала без тями.

– Швидка їхала по зустрічній смузі, лікарі кричали: “Мамаша, робіть так, щоб він не заснув!”, а він вирубався і був нерухомий. Тому, коли почалась війна, а мій син бігав, то для себе я війну пережила 23 лютого, – пригадала Анна.

Саліванчук зізналася, що останні чотири роки стали для неї періодом постійної тривоги та нервового напруження.

Анна Саліванчук про свою стійкість

Попри те, що суспільство певною мірою звикло до постійної небезпеки, акторка наголошує, що не знецінює пережите країною та втрати українців, і вдячна ЗСУ.

Разом із тим знаменитість має власний спосіб показати собі та світу, що тримається попри все.

Саме тому Саліванчук вирішила змінити формат своїх публікацій. Замість трагічних кадрів та спогадів вона опублікувала серію відвертих та естетичних світлин.

– Весь абсурд нашого життя, що скільки би нас не ламали, не знищували, ми стаємо ще сильнішими, гарнішими і загартованішими. Тому, саме сьогодні, я виставляю неймовірно гарні, сексуальні світлини для вас, мій закордонний глядачу, бо такий вигляд ми маємо після тривог, обстрілів, втрат і безсонних ночей, і не знаємо, яка ніч у нас буде сьогодні. Любіть життя! – закликала акторка.

Нагадаємо, що у річницю повномасштабного вторгнення допис зробила й співачка Софія Ротару, що не висловлюється відкрито про війну. Артистка опублікувала у сториз символічне зображення, посил якого можна зчитати, як те, що Україна переможе страшні часи, руїну та війну.

