К годовщине полномасштабного вторжения мировые знаменитости выразили поддержку украинскому народу.

Легендарный британский актер сэр Иен Мак-Келлен и не менее легендарный писатель Стивен Кинг записали обращения, посвященные борьбе Украины против российских оккупантов.

Украинское стихотворение от Иэна Мак-Келлена

Двукратный номинант на премию Оскар, известный миллионам зрителей по роли мага Гэндальфа в «Властелине колец», прочитал стихотворение украинского военнослужащего и писателя Артура Дроня.

Видео опубликовало агентство Ukraine Wow в Instagram. Актер зачитал стихотворение «Первое к коринфянам» на английском языке в переводе Юлии Мусаковской.

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами,

із контузіями, з астмами і алергіями,

з високою імовірністю

не повернутися,

з думками про когось

найважливішого.

Все зносить, вірить у все,

сподівається всього, все терпить!

Автор текста Артур Дронь – известная фигура в украинской литературе. Он служит в ВСУ, а в 2025 году стал лауреатом Премии имени Юрия Шевелева за свою книгу Гэмингвей ничего не знает.

Стивен Кинг обратился к украинцам

Кроме Иэна Мак-Келлена, со словами поддержки в годовщину вторжения выступил американский писатель Стивен Кинг. Один из самых влиятельных авторов современности записал короткое, но содержательное видеообращение к украинцам.

Он подчеркнул, что мир продолжает быть солидарным с Украиной на протяжении всей великой войны.

– Мы были с вами четыре года назад – и мы с вами сейчас. Слава Украине! – сказал Стивен Кинг.

Ранее ирландская группа U2 и британский певец Эд Ширан представили совместную работу с группой Антитіла. По словам музыкантов, композиция должна была передать тот дерзкий и жизнеутверждающий дух, который они увидели в украинцах.

