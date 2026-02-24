Мы с вами: Иэн Мак-Келлен и Стивен Кинг поддержали Украину в годовщину вторжения
- Иэн МакКеллен к годовщине вторжения прочитал стихотворение украинского ветерана Артура Дроня.
- С видеообращением к украинцам выступил и писатель Стивен Кинг.
- 24 февраля 2022 года – дата полномасштабного вторжения РФ в Украину.
К годовщине полномасштабного вторжения мировые знаменитости выразили поддержку украинскому народу.
Легендарный британский актер сэр Иен Мак-Келлен и не менее легендарный писатель Стивен Кинг записали обращения, посвященные борьбе Украины против российских оккупантов.
Украинское стихотворение от Иэна Мак-Келлена
Двукратный номинант на премию Оскар, известный миллионам зрителей по роли мага Гэндальфа в «Властелине колец», прочитал стихотворение украинского военнослужащего и писателя Артура Дроня.
Видео опубликовало агентство Ukraine Wow в Instagram. Актер зачитал стихотворение «Первое к коринфянам» на английском языке в переводе Юлии Мусаковской.
Любов виходить на бойові чергування,
піднімається на позиції
з грижами, з температурами, із простатитами,
із контузіями, з астмами і алергіями,
з високою імовірністю
не повернутися,
з думками про когось
найважливішого.
Все зносить, вірить у все,
сподівається всього, все терпить!
Автор текста Артур Дронь – известная фигура в украинской литературе. Он служит в ВСУ, а в 2025 году стал лауреатом Премии имени Юрия Шевелева за свою книгу Гэмингвей ничего не знает.
Стивен Кинг обратился к украинцам
Кроме Иэна Мак-Келлена, со словами поддержки в годовщину вторжения выступил американский писатель Стивен Кинг. Один из самых влиятельных авторов современности записал короткое, но содержательное видеообращение к украинцам.
Он подчеркнул, что мир продолжает быть солидарным с Украиной на протяжении всей великой войны.
– Мы были с вами четыре года назад – и мы с вами сейчас. Слава Украине! – сказал Стивен Кинг.
Ранее ирландская группа U2 и британский певец Эд Ширан представили совместную работу с группой Антитіла. По словам музыкантов, композиция должна была передать тот дерзкий и жизнеутверждающий дух, который они увидели в украинцах.