До річниці повномасштабного вторгнення світові знаменитості висловили підтримку українському народу.

Легендарний британський актор сер Ієн Мак-Келлен та не менш легендарний письменник Стівен Кінг записали звернення, присвячені боротьбі України проти російських окупантів.

Український вірш від Ієна Мак-Келлена

Дворазовий номінант на премію Оскар, відомий мільйонам глядачів за роллю мага Гендальфа у Володарі перснів, прочитав вірш українського військовослужбовця та письменника Артура Дроня.

Відео опублікувала агенція Ukraine Wow в Instagram. Актор зачитав поезію Перше до коринтян англійською мовою у перекладі Юлії Мусаковської.

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами,

із контузіями, з астмами і алергіями,

з високою імовірністю

не повернутися,

з думками про когось

найважливішого.

Все зносить, вірить у все,

сподівається всього, все терпить!

Автор тексту Артур Дронь – знана постать в українській літературі. Він служить в ЗСУ, а у 2025 році став лауреатом Премії імені Юрія Шевельова за свою книгу Гемінґвей нічого не знає.

Стівен Кінг звернувся до українців

Окрім Ієна Мак-Келлена, зі словами підтримки у річницю вторгнення виступив американський письменник Стівен Кінг. Один із найвпливовіших авторів сучасності записав коротке, але змістовне відеозвернення до українців.

Він наголосив на тому, що світ продовжує бути солідарним з Україною протягом усього часу великої війни.

– Ми були з вами чотири роки тому – і ми з вами зараз. Слава Україні! – сказав Стівен Кінг.

Раніше ірландський гурт U2 та британський співак Ед Ширан презентували спільну роботу з гуртом Антитіла. За словами музикантів, композиція мала передати той зухвалий і життєствердний дух, який вони побачили в українцях.

