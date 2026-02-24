Ми з вами: Ієн Мак-Келлен та Стівен Кінг підтримали Україну у річницю вторгнення
- Ієн Мак-Келлен до річниці вторгнення прочитав вірш українського ветерана Артура Дроня.
- З відеозверненням до українців виступив і письменник Стівен Кінг.
- 24 лютого 2022 року – дата повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
До річниці повномасштабного вторгнення світові знаменитості висловили підтримку українському народу.
Легендарний британський актор сер Ієн Мак-Келлен та не менш легендарний письменник Стівен Кінг записали звернення, присвячені боротьбі України проти російських окупантів.
Український вірш від Ієна Мак-Келлена
Дворазовий номінант на премію Оскар, відомий мільйонам глядачів за роллю мага Гендальфа у Володарі перснів, прочитав вірш українського військовослужбовця та письменника Артура Дроня.
Відео опублікувала агенція Ukraine Wow в Instagram. Актор зачитав поезію Перше до коринтян англійською мовою у перекладі Юлії Мусаковської.
Любов виходить на бойові чергування,
піднімається на позиції
з грижами, з температурами, із простатитами,
із контузіями, з астмами і алергіями,
з високою імовірністю
не повернутися,
з думками про когось
найважливішого.
Все зносить, вірить у все,
сподівається всього, все терпить!
Автор тексту Артур Дронь – знана постать в українській літературі. Він служить в ЗСУ, а у 2025 році став лауреатом Премії імені Юрія Шевельова за свою книгу Гемінґвей нічого не знає.
Стівен Кінг звернувся до українців
Окрім Ієна Мак-Келлена, зі словами підтримки у річницю вторгнення виступив американський письменник Стівен Кінг. Один із найвпливовіших авторів сучасності записав коротке, але змістовне відеозвернення до українців.
Він наголосив на тому, що світ продовжує бути солідарним з Україною протягом усього часу великої війни.
– Ми були з вами чотири роки тому – і ми з вами зараз. Слава Україні! – сказав Стівен Кінг.
Раніше ірландський гурт U2 та британський співак Ед Ширан презентували спільну роботу з гуртом Антитіла. За словами музикантів, композиція мала передати той зухвалий і життєствердний дух, який вони побачили в українцях.