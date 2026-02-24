Певица София Ротару сделала пост в соцсетях к четвертой годовщине полномасштабного вторжения.

Таким образом артистка регулярно реагирует на различные события в Украине, хотя открыто о войне не высказывается.

Что опубликовала Ротару

В сториз в Instagram певица распространила символическое изображение, очевидно, сгенерированное искусственным интеллектом.

На нем можно увидеть разрушенный войной город, а среди руин пробиваются похожие на подснежники синие цветы, а рядом с ними – желтые нарциссы. Вместе они образуют сочетание цветов украинского флага.

На этот раз София Ротару не оставила ни одного комментария к картинке, даже в виде эмодзи. Впрочем, посыл изображения можно прочитать как то, что Украина победит страшные времена, разруху и войну.

Почему Ротару не делает заявлений

Ранее телеведущий Алексей Суханов объяснил, почему певица София Ротару не делает публичных заявлений с осуждением оккупантов. По словам Суханова, есть определенное обстоятельство, которое мешает певице это сделать.

Также о позиции Ротару высказывался лидер группы ТНМК Олег “Фагот” Михайлюта. Он предполагал, что молчание артистки может быть связано с наличием имущества на оккупированной территории.

Сестра певицы Аурика уверяет, что София Ротару находится в Украине и живет недалеко от Киева. Она утверждает, что артистка очень переживает за Украину и занимается фондом, который помогает украинским военным.

