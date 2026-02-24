Британский принц Гарри записал видеообращение к украинцам по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Видео опубликовал центр Superhumans.

Принц Гарри обратился к украинцам: что сказал герцог Сассекский

В видео он рассказал о впечатлениях от двух визитов в Украину и встречи с ветеранами войны во время Игр Непокоренных в Ванкувере в феврале 2025 года.

— Каждый раз я был глубоко тронут мужеством, достоинством и несокрушимостью украинского народа. Даже посреди войны, которая ежедневно уносит жизни мирных жителей и военнослужащих, жизнь продолжается, — отметил принц.

Он подчеркнул, что украинцы показали миру “как выглядит настоящая стойкость” и напомнили, что “свобода и независимость никогда не были гарантированными — их нужно защищать, оборонять, и когда это необходимо, бороться за них”.

— Я хочу напрямую обратиться к вам, к тем, кто на передовой, и тем, кто поддерживает из тыла, знайте: ваша сила вдохновляет мир. Ваша отвага объединяет нас. Ваша надежда освещает путь для всех нас. Пожалуйста, украинцы, знайте: вы не одни. Мир поддерживает вас. Мы каждый день учимся у вас мужеству. Оставайтесь сильными, оставайтесь отважными. Сохраняйте надежду. Слава Украине! — добавил он.

Напомним, в феврале 2025 года принц Гарри неоднократно поддерживал представителей Украины во время Игр Непокоренных.

В апреле он впервые приехал во Львов, чтобы встретиться с ветеранами, которые восстанавливаются после ранений в центре Superhumans.

Тогда он также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой. О визите стало известно после его отъезда из страны.

В сентябре герцог Сассекский впервые посетил Киев. Он и команда его фонда Игры Непокоренных (Invictus Games) приезжали с программой реабилитации раненых украинских воинов.

