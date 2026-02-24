Британський принц Гаррі записав відеозвернення до українців з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відео опублікував центр Superhumans.

Принц Гаррі звернувся до українців: що сказав герцог Сассекський

У відео він розповів про враження від двох візитів до України та зустрічі з ветеранами війни під час Ігор Нескорених у Ванкувері у лютому 2025 року.

Зараз дивляться

– Кожного разу я був глибоко зворушений мужністю, гідністю і незламністю українського народу. Навіть посеред війни, яка щодня забирає життя мирних жителів і військовослужбовців, життя триває, – зазначив принц.

Він наголосив, що українці показали світу “як виглядає справжня стійкість” і нагадали, що “свобода та незалежність ніколи не були гарантованими – їх потрібно захищати, боронити, й коли це необхідно, виборювати”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Superhumans (@superhumans.center)

– Я хочу безпосередньо звернутися до вас, до тих, хто на передовій, та тих, хто підтримує з тилу, знайте: ваша сила надихає світ. Ваша відвага єднає нас. Ваша надія освітлює шлях для всіх нас. Будь ласка, українці, знайте: ви не одні. Світ підтримує вас. Ми щодня вчимося у вас мужності. Залишайтеся сильними, залишайтеся відважними. Зберігайте надію. Слава Україні! – додав він.

Нагадаємо, у лютому 2025 року принц Гаррі неодноразово підтримував представників України під час Ігор Нескорених.

У квітні він уперше приїхав до Львова, щоб зустрітися з ветеранами, які відновлюються після поранень у центрі Superhumans.

Тоді він також зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою. Про візит стало відомо після його від’їзду з країни.

У вересні герцог Сассекський вперше відвідав Київ. Він та команда його фонду Ігри Нескорених (Invictus Games) приїжджали з програмою реабілітації поранених українських воїнів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.