Шевченковский райсуд Киева вынес обвинительный приговор российской рок-певице и пропагандистке Юлии Чичериной.

По совокупности инкриминируемых преступлений против Украины ее заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Приговор Чичериной – подробности решения

Суд установил, что с 2014 года артистка активно поддерживала захватническую политику Кремля. Она не только публично одобряла агрессию, но и освещала свои действия в соцсетях и на видеохостингах, используя медийность для пропаганды.

Коллегия судей признала ее виновной по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины:

Посягательство на территориальную целостность: действия и призывы к изменению границ, которые привели к гибели людей и тяжелым последствиям.

Нарушение государственных символов: публичное оскорбление флага Украины (в частности, снятие флага со здания мэрии в Энергодаре в марте 2022 года).

Незаконное пересечение границы: неоднократный въезд на оккупированные территории вне украинских пунктов пропуска для нанесения ущерба интересам государства.

Пропаганда войны: призывы к агрессивной войне и оправдание вторжения РФ, которое она пыталась представить как внутренний гражданский конфликт.

Преступления Чичериной – примеры

Материалы дела свидетельствуют, что Чичерина систематически занималась враждебной пропагандой.

В конце 2022 года она записала видеообращение к украинским защитникам, в котором требовала сдаваться в плен и угрожала сосланием в концлагеря в Сибири.

Также зафиксировано, что певица посещала оккупированный поселок Оленевка после совершенного россиянами теракта. Там она выступала с концертом, во время которого агитировала местных жителей вступать в ряды оккупационных войск.

Приговор для путинистки Чичериной

Кроме 12-летнего срока заключения, суд назначил конфискацию всего имущества осужденной.

Согласно решению, срок отбывания наказания начнут считать с момента фактического задержания Чичериной.

Юлия Чичерина

