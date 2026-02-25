12 лет тюрьмы с конфискацией: в Киеве вынесли приговор певице-путинистке Чичериной
- Суд признал Юлию Чичерину виновной по ряду статей Уголовного кодекса Украины.
- С 2014 года певица публично поддерживает и оправдывает агрессию РФ против Украины
- Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания путинистки.
Шевченковский райсуд Киева вынес обвинительный приговор российской рок-певице и пропагандистке Юлии Чичериной.
По совокупности инкриминируемых преступлений против Украины ее заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.
Приговор Чичериной – подробности решения
Суд установил, что с 2014 года артистка активно поддерживала захватническую политику Кремля. Она не только публично одобряла агрессию, но и освещала свои действия в соцсетях и на видеохостингах, используя медийность для пропаганды.
Коллегия судей признала ее виновной по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины:
- Посягательство на территориальную целостность: действия и призывы к изменению границ, которые привели к гибели людей и тяжелым последствиям.
- Нарушение государственных символов: публичное оскорбление флага Украины (в частности, снятие флага со здания мэрии в Энергодаре в марте 2022 года).
- Незаконное пересечение границы: неоднократный въезд на оккупированные территории вне украинских пунктов пропуска для нанесения ущерба интересам государства.
- Пропаганда войны: призывы к агрессивной войне и оправдание вторжения РФ, которое она пыталась представить как внутренний гражданский конфликт.
Преступления Чичериной – примеры
Материалы дела свидетельствуют, что Чичерина систематически занималась враждебной пропагандой.
В конце 2022 года она записала видеообращение к украинским защитникам, в котором требовала сдаваться в плен и угрожала сосланием в концлагеря в Сибири.
Также зафиксировано, что певица посещала оккупированный поселок Оленевка после совершенного россиянами теракта. Там она выступала с концертом, во время которого агитировала местных жителей вступать в ряды оккупационных войск.
Приговор для путинистки Чичериной
Кроме 12-летнего срока заключения, суд назначил конфискацию всего имущества осужденной.
Согласно решению, срок отбывания наказания начнут считать с момента фактического задержания Чичериной.
Фото: Юлия Чичерина