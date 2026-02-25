Шевченківський райсуд Києва ухвалив обвинувальний вирок для російської рок-співачки та пропагандистки Юлії Чичеріної.

За сукупністю інкримінованих злочинів проти України її заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Вирок для Чичеріної – подробиці рішення

Суд встановив, що з 2014 року артистка активно підтримувала загарбницьку політику Кремля. Вона не лише публічно схвалювала агресію, а й висвітлювала свої дії у соцмережах та на відеохостингах, використовуючи медійність для пропаганди.

Колегія суддів визнала її винною за цілою низкою статей Кримінального кодексу України:

Зазіхання на територіальну цілісність: дії та заклики до зміни меж кордону, що призвели до загибелі людей та тяжких наслідків.

Наруга над державними символами: публічна наруга над прапором України (зокрема, зняття прапора з будівлі мерії в Енергодарі у березні 2022 року).

Незаконний перетин кордону: неодноразовий в’їзд на окуповані території поза українськими пунктами пропуску для заподіяння шкоди інтересам держави.

Пропаганда війни: заклики до агресивної війни та виправдовування вторгнення РФ, яке вона намагалася представити як внутрішній громадянський конфлікт.

Злочини Чичеріної – приклади

Матеріали справи свідчать, що Чичеріна систематично займалася ворожою пропагандою.

Наприкінці 2022 року вона записала відеозвернення до українських захисників, у якому вимагала здаватися в полон та погрожувала засланням до концтаборів у Сибіру.

Також зафіксовано, що співачка відвідувала окуповане селище Оленівка після здійсненого росіянами теракту. Там вона виступала з концертом, під час якого агітувала місцевих жителів ставати до лав окупаційних військ.

Вирок для путіністки Чичеріної

Окрім 12-річного терміну ув’язнення, суд призначив конфіскацію всього майна засудженої.

Згідно з рішенням, термін відбування покарання почнуть рахувати з моменту фактичного затримання Чичеріної.

Фото: Юлія Чичеріна

