Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть.

Как заявил Владимир Зеленский, Украина продолжает синхронизацию санкций с Европейским Союзом.

В то же время введены новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и ее партнеров.

Как утверждает Зеленский, украинская сторона будет противодействовать всем попыткам российского режима дестабилизировать ситуацию.

По его словам, на прошлой неделе Европейский Союз синхронизировал украинские санкции против шестерых российских пропагандистов в своей юрисдикции.

Кроме этого, продолжается работа над 20-м санкционным пакетом со стороны Евросоюза. Украина рассчитывает, что его примут в конце февраля 2026 года.

Уже сейчас украинская сторона видит, что многие наши предложения учли, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

31 января российское правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов, который будет действовать до 31 июля 2026 года.

