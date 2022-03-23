Російська співачка Юлія Чичеріна разом з окупантами зняла український прапор з даху будівлі мерії Енергодара.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 1 ст. 110 КК України).

За даними слідства, 21 березня російська співачка прибула до одного з тимчасово окупованих міст Запорізького регіону для підтримки військовослужбовців країни-агресора.

– З метою утвердження відокремлення окупованого міста від території України, жінка разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії Енергодара український прапор. У такий спосіб вона здійснила наругу над державним символом України, – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Варто зазначити, що Чичеріна внесена в базу Миротворець як російська терористка, яка підтримує війну Росії проти України в усіх її проявах. В нині окупованому росіянами Енергодарі вона вирішила дати концерт – для загарбників.