Певица Leleka, которая представит Украину на Евровидении 2026, поделилась откровенной историей о тяжелом периоде в жизни

Артистка призналась, что пережила глубокую депрессию, во время которой даже задумывалась о самоубийстве.

Leleka пережила депрессию

Среди личных вещей артистки есть маленький камешек, имеющий большое значение. Певица призналась, что даже сначала не хотела рассказывать его историю публично, но все же решилась. Ведь этот артефакт стал для нее настоящим спасением.

– Это – просто камешек, который мне вложила в руку мой любимый человек во время очень тяжелой фазы моей жизни, когда мне не хотелось жить, и я больше месяца планировала свою смерть, – откровенно объяснила Leleka.

По словам певицы, тогда в ее жизни был очень сложный период. Она долгое время находилась в «воронке» негативных мыслей и не осознавала, что у нее психическое расстройство.

Путь к себе

Поворотный момент произошел во время поездки в Карпаты. Leleka вспомнила, как сидела на берегу реки рядом с любимым, который сильно волновался за нее и пытался вытащить из депрессивного состояния.

– Он взял этот камешек и положил мне его в руку. И я не могу описать, но это был момент, который вернул меня в состояние здесь и сейчас. Потому что я почувствовала, что он был холодный, я почувствовала, что у него есть вес, я почувствовала, что он в моей руке, что у меня есть рука, что у меня есть тело, что я здесь. И я начала в этот момент слышать звуки воды, почувствовала, какой свежий, хороший карпатский воздух, – рассказала артистка.

Leleka добавила, что выход из депрессии не был мгновенным, но это ощущение стало моментом возвращения в реальность. Именно поэтому певица бережно хранит символический камешек.

Артистка говорит, он напоминает ей о том, что жить стоит. Leleka отметила, что хочет, чтобы каждый, у кого есть тяжелые моменты в жизни, смог найти путь к себе и держаться несмотря ни на что.

Источник : Суспільне

