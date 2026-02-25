Співачка Leleka, яка представить Україну на Євробаченні 2026, поділилася відвертою історією про важкий період у житті

Артистка зізналася, що пережила глибоку депресію, під час якої навіть задумувалася про самогубство.

Leleka пережила депресію

Серед особистих речей артистки є маленький камінчик, що має велике значення. Співачка зізналася, що навіть спочатку не хотіла розповідати його історію публічно, проте все ж наважилася. Адже цей артефакт став для неї справжнім порятунком.

Зараз дивляться

– Це – просто камінчик, який мені вклала в руку моя кохана людина під час дуже важкої фази мого життя, коли мені не хотілося жити, і я більше місяця планувала свою смерть, – відверто пояснила Leleka.

За словами співачки, тоді в її житті була дуже складна фаза. Вона тривалий час перебувала у “воронці” негативних думок і не усвідомлювала, що має психічний розлад.

Шлях до себе

Поворотний момент стався під час поїздки в Карпати. Leleka згадала, як сиділа на березі річки поруч з коханим, що сильно хвилювався за неї і намагався витягнути з депресивного стану.

– Він взяв цей камінчик і поклав мені його в руку. І я не можу описати, але це був момент, який мене повернув в стан тут і зараз. Тому що я відчула, що він був холодний, я відчула, що в нього є вага, я відчула, що він в моїй руці, що я маю руку, що я маю тіло, що я тут. І я почала в цей момент чути звуки води, відчула, яке свіже, гарне карпатське повітря, – розповіла артистка.

Leleka додала, що вихід з депресії не був миттєвим, але це відчуття стало моментом повернення в реальність. Саме тому співачка дбайливо зберігає символічний камінчик.

Артистка каже, він нагадує їй про те, що жити варто. Leleka зазначила, що хоче, аби кожен, хто має важкі моменти в житті, зміг відшукати шлях до себе та триматися попри все.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.