Зірка Маски та Брюса Всемогутнього Джим Керрі вперше публічно підтвердив стосунки зі своєю давньою партнеркою Мінзі (Міною) під час вручення почесної нагороди на 51-й церемонії премії Cesar Awards.

Джим Керрі вийшов у світ з дівчиною

Подія відбулася в концертному залі L’Olympia у Парижі. 64-річний актор отримав почесну відзнаку та зі сцени подякував своїй родині й коханій.

У залі його підтримували донька Джейн, онук Джексон і Мінзі – акторка й художниця з Лос-Анджелеса, з якою Джим Керрі тривалий час перебуває у стосунках.

– Дякую моїй чудовій родині, моїй доньці Джейн і моєму онукові Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй піднесеній супутниці, Міно. Я люблю тебе, Міно. І нарешті, дякую найсмішнішому чоловікові, якого я коли-небудь знав: моєму батькові Персі Джозефу Керрі, який навчив мене цінності любові, щедрості та сміху, – цитує знаменитість видання Just Jared.

Керрі та Мінзі помітили разом у Лос-Анджелесі ще в лютому 2022 року під час вечірнього виходу. Водночас невідомо, коли саме вони почали зустрічатися.

Під час церемонії Джим Керрі виступив із повною промовою французькою мовою, що викликало овації в залі. Як пише Variety, актор звернувся до публіки з помітним американським акцентом і зізнався, що лише вивчає мову.

На сцені його представив режисер Мішель Гондрі, який працював із Керрі над фільмом Вічне сяйво чистого розуму 22 роки тому.

Почесну нагороду Cesar Awards традиційно вручають міжнародним зіркам. Минулого року її отримала Джулія Робертс.

