Стриминговый гигант Netflix готовит масштабное обновление своего мобильного приложения, чтобы эффективнее конкурировать с YouTube, TikTok и Instagram.

Компания стремится стать не просто платформой для просмотра сериалов, а ежедневным источником развлечений в формате, к которому привыкли пользователи соцсетей.

О планах обновить приложение и изменить стратегию развития объявил соисполнительный директор компании Грег Питерс во время отчета за четвертый квартал 2025 года.

Вертикальные видео и новый дизайн в 2026 году

Обновленный интерфейс Netflix должен появиться в 2026 году. Его главной целью станет поддержка новых направлений бизнеса, которые компания планирует развивать в течение следующего десятилетия. Основу дизайна будет составлять лента вертикальных видео, подобная TikTok и Instagram Reels.

Netflix начал тестировать этот формат еще в мае прошлого года. Короткая «нарезка» из фильмов и сериалов помогает пользователям быстрее найти интересный контент.

В будущем этот инструмент будут использовать и для продвижения нового формата — видеоподкастов. Руководство компании подчеркивает, что не пытается скопировать TikTok, а стремится сделать поиск развлечений более удобным для мобильных устройств.

Ставка на видеоподкасты и звездных ведущих

Отдельным важным шагом Netflix стал выход на рынок видеоподкастов, где сейчас лидирует YouTube. На этой неделе сервис уже представил свои первые оригинальные проекты, ведущими которых стали известные личности, в частности Пит Дэвидсон и Майкл Ирвин.

Для быстрого наполнения библиотеки Netflix заключил партнерские соглашения с такими гигантами индустрии, как Spotify и iHeartMedia. Это позволит перенести уже популярные видеоподкасты на платформу стриминга, привлекая новую аудиторию.

Соисполнительный директор Тед Сарандос отметил, что границы между телевидением, соцсетями и кино окончательно размылись. Сегодня Netflix борется за внимание зрителя не только с другими стримингами, но и с Оскаром или матчами NFL, которые транслируются на YouTube.

Меняется и подход к большому кино. На фоне потенциальной сделки с Warner Bros Netflix пересматривает стратегию выхода фильмов в кинотеатрах и активнее использует гибридные модели дистрибуции.

По итогам 2025 года стриминг получил $45,2 млрд дохода. Рекламная выручка превысила $1,5 млрд, а количество платных подписок в четвертом квартале достигло более 325 млн.

