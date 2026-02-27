Ринок кіноіндустрії сколихнула новина про фінал масштабної боротьби за володіння легендарною студією Warner Bros. Discovery.

Стрімінговий гігант Netflix офіційно відкликав свою заявку на купівлю компанії, фактично визнавши перемогу конкурента – Paramount Skydance.

Чому Netflix відмовився від боротьби

У грудні минулого року Netflix пропонував за Warner Bros $72 млрд ($82,7 млрд з урахуванням боргів студії).

Однак Paramount Skydance розгорнула агресивну кампанію у відповідь, постійно підвищуючи ставки. Останньою краплею стала пропозиція у $31 за акцію, яку керівництво Warner Bros визнало вигіднішою.

У четвер, 26 лютого, представники Netflix заявили, що залишаються вірними фінансовій дисципліні.

– За тої ціни, що потрібна, аби перебити останню пропозицію Paramount Skydance, угода перестає бути фінансово привабливою, – йдеться у заяві компанії.

Замість купівлі конкурента, Netflix вирішив зосередитися на власному контенті. Лише цього року компанія планує інвестувати близько $20 млрд у створення нових фільмів та серіалів.

Інвестори позитивно відреагували на таке рішення: акції Netflix після закриття торгів підскочили на 13%. Натомість папери Warner Bros впали, адже інвестори більше не очікують цінової війни між претендентами.

Що отримає Paramount та які умови угоди

Угода передбачає об’єднання активів Paramount Skydance та Warner Bros. Discovery. Це означає, що під одним дахом опиняться не лише кіностудії, а й великі телевізійні мережі, такі як CNN, TNT, CBS та MTV.

Щоб переконати раду директорів Warner Bros, голова Paramount Девід Еллісон залучив серйозну фінансову підтримку. Його батько, засновник Oracle Ларрі Еллісон, що є одним із найбагатших людей світу, надав особисті гарантії на $45,7 млрд.

Paramount також пообіцяв виплатити Warner Bros $2,8 млрд для компенсації Netflix за розірвання попередньої угоди та $7 млрд, якщо злиття не отримає необхідних регуляторних дозволів.

Крім того, компанія повідомила, що має підтверджене боргове фінансування на $57,5 млрд від Bank of America, Citigroup та Apollo Global Management (раніше йшлося про $54 млрд).

Гендиректор Warner Bros Девід Заслав вже висловив захоплення майбутньою співпрацею, зазначивши, що об’єднання створить “величезну цінність для акціонерів”.

Політичний тиск та загроза монополії

Попри фінансову перемогу, Paramount чекають важкі випробування у Вашингтоні. Питання злиття двох медіагігантів викликає занепокоєння через можливе порушення антимонопольного законодавства.

Сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен назвала цю угоду “катастрофою”, яка загрожує зростанням цін для американських родин та обмеженням вибору контенту.

Вона також натякнула на політичний підтекст, назвавши учасників угоди “мільярдерами, лояльними до Трампа”.

Вже на 4 березня у судовому комітеті Сенату США призначено слухання, де знову вивчатимуть деталі продажу Warner Bros та можливі ризики для ринку.

Джерело : Bloomberg

