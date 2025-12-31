Цього року статки 500 найбагатших людей світу цього року збільшилися на рекордні $2,2 трлн, досягнувши загалом $11,9 трлн. Всього вісім мільярдерів забезпечили приблизно чверть приросту свого капіталу протягом 2025 року.

Найбагатші люди світу

Близько чверті всього приросту, зафіксованого індексом добробуту Bloomberg, припадає на вісьмох осіб, включаючи очільника ради директорів Oracle Corporation Ларрі Еллісона, генерального директора Tesla Ілона Маска, співзасновника Alphabet Ларрі Пейджа і засновника Amazon Джеффа Безоса.

Згідно з індексом мільярдерів, цього року статки 500 найбагатших людей світу збільшилися на рекордні $2,2 трлн. Зростання ринків усього, від акцій до криптовалют і дорогоцінних металів, призвело до різкого збільшення вартості їхніх активів.

Зараз дивляться

Зростання капіталу, внаслідок якого сукупний стан досяг $11,9 трлн, був значно прискорений перемогою президента США Дональда Трампа на виборах наприкінці 2024 року.

Опубліковано список людей, які досягли найбільшого збагачення та збитків, протягом 2025 року, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Переможці:

Ларрі Еллісон: статки – $249,8 млрд, річний приріст – $57,7 млрд;

Ілон Маск: статки – $622,7 млрд, річний приріст – $190,3 млрд;

Джина Райнхарт: статки – $37,7 млрд, річний приріст – $12,6 млрд;

Дональд Трамп і його родина: статки – $6,8 млрд, річний приріст – $282 млрд.

Переможені:

Мануель Вільяр: статки – $10 млрд, щорічні збитки – $12,6 млрд;

Боб Пендер і Майк Сабель: статки кожного – $7 млрд, щорічні збитки – $17,7 млрд кожен;

Майкл Сейлор: статки – $3,8 млрд, щорічні збитки – $2,6 млрд;

Ван Сін: статки – $7,9 млрд, щорічні збитки – $3,5 млрд.

Найбагатші люди світу в 2025 році

Великі технологічні компанії досягли найбільшого збагачення протягом року, оскільки інтерес до штучного інтелекту продовжував підтримувати акції найбільших американських компаній.

На початку року ім’я Ілона Маска стало найвідомішим у списку найбагатших людей світу. Він вперше став великим політичним гравцем після пожертви майже $300 млн на передвиборчу кампанію Трампа.

Однак у підсумку найбільше зростання прибутків отримав Еллісон, а не Маск. Це відбулося завдяки різкому зростанню акцій Oracle, викликаному збільшенням інвестицій компанії, яка працює у сфері хмарної інфраструктури та ШІ.

Зростання спостерігалося не тільки в США. Хоча індекс S&P 500 показав річний приріст на 17%, станом на 30 грудня, його випередили британський індекс FTSE 100 зі зростанням на 22% і гонконзький Hang Seng зі зростанням на 29%.

Інші класи активів показали ще кращі результати: дорогоцінні метали зафіксували один з найкращих років за десятиліття, а мідь і рідкісноземельні елементи стали товарами ключового геополітичного значення.

Внаслідок цього власники великих компаній, включаючи австралійського гірничодобувного магната Джину Райнхарт і чилійську сім’ю Луксіч, збільшили свої статки на мільярди.

Криптовалюта була на шляху до того, щоб перевершити прибутковість акцій за рік. Біткойн злетів до історичних максимумів після перемоги Трампа на виборах і продовжив це зростання після того, як адміністрація США схвалила низку сприятливих для криптовалют заходів.

Однак масштабне падіння, що почалося в жовтні, звело нанівець все це зростання і навіть принесло збитки мільярдерам, включаючи братів Вінклвосс, Чанпенга Чжао і Майкла Сейлора.