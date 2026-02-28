14 марта во Дворце спорта состоится масштабное событие, объединяющее проект ИТС МАЙ ЛАЙФ и независимую музыкальную премию MUZVAR AWARDS.

Во Дворце спорта пройдет главная дискотека весны

14 марта Дворец спорта станет местом, где музыка снова соберет поколение вместе. Именно в этот день состоится главный музыкальный день весны. Это масштабное событие, объединяющее проект ИТС МАЙ ЛАЙФ и независимую музыкальную премию MUZVAR AWARDS.

Организаторы представили лайнап через креативный видеоролик со звездами в Instagram. В центре сюжета — “цепочка звонков”: украинские артисты звонят по телефону друг другу, чтобы договориться о встрече на главной дискотеке сезона и “зажечь”.

Сейчас смотрят

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ВʼЯВА (@vyava_art)

На сцене Дворца Спорта в этот вечер появится мощный звездный состав: Виталий Козловский, Виктор Павлик, Иво Бобул, EL Кравчук, Мария Бурмака и Анна Добрыднева. Это артисты, чьи хиты знают наизусть разные поколения, и именно они создадут атмосферу ностальгии и драйва.

ИТС МАЙ ЛАЙФ – это не классическое сборное выступление звезд. Это непрерывное музыкальное шоу, где за драйв и ритм будут отвечать топовые ди-джеи – DJ Sanya Dymov и DJ DISCTRL. Весь вечер зрителей будет сопровождать харизматическая MC Naja, а визуальную часть шоу украсит шоу-балет Genius и особые сюрпризы, обещанные организаторами.

Специально для 14 марта готовятся уникальные хореографические постановки, которые сочетают эстетику 80-х-00-х с современными световыми решениями и спецэффектами.

— ИТС май ЛАЙФ – это пространство, где воспоминания оживают. Мы хотим, чтобы люди не просто слушали музыку, а проживали ее вместе с артистами, чувствуя ту самую энергию, которая объединяет нас через десятилетия и поколения. Два прошлых sold out в Киеве это доказали, — отмечают организаторы, команда культурного пространства В’ЯВА.

Коллаборация года: ИТС май ЛАЙФ + MUZVAR AWARDS

Особенностью события является синергия двух крупных проектов. День начнется с официальной части – IV церемонии награждения независимой премии MUZVAR AWARDS, где отметят лучших представителей современной музыкальной индустрии 2025 года. Кульминацией дня станет грандиозная дискотека, которая продлится до позднего вечера.

В блоке премии свои музыкальные номера представят: LELÉKA, temstime, MamaRika, Юля Юрина, Хамерман Знищує Віруси, Виталий Козловский, Шугар, Оля Цыбульская и другие. Лайнап продолжает дополняться.

Программа события 14 марта во Дворец Спорта:

14:00 – OPEN DOOR и Star Carpet;

16:00 – Awards Show MUZVAR AWARDS;

18:00 – 22:00 – ИТС МОИ ЛАЙФ.

Билеты на событие 14 марта по этой ссылке.

Информационными партнерами события выступают Радио Сильпо, Радио Пятница и Утро в Большом Городе на ICTV2.

Фото: ВʼЯВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.