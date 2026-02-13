Вдова лидера группы Adam Михаила Клименко — Саша Норова — выпустила последнюю песню, которая была написана музыкантом. В пятницу, 13 февраля, на всех стриминговых платформах вышел трек Сильно Сильно.

Adam — Сильно Сильно

Жена покойного артиста рассказывала, что эту песню Михаил написал еще в мае 2025 года, однако не успел ее выпустить. Норова нашла композицию и решила, что поклонники все же должны ее услышать.

Сейчас смотрят

В песне Сильно Сильно лидер группы Adam традиционно спел о настоящей и искренней любви.

В комментариях поклонники благодарят Сашу Норову за то, что она поделилась этой композицией, чтят память Михаила Клименко, а также отмечают, что им будет не хватать творчества Adam.

Будет очень не хватать таких песен. Спасибо вам, Саша, что подарили нам эту последнюю жемчужину.

Спасибо за эту последнюю песню, она такая классная и теплая.

Спасибо, Adam, за твое творчество, которое еще долго будет жить. Вечная память Михаилу.

Вечная память, песня невероятная, трудно признавать, что она последняя.

Это лучшая песня, спасибо вам за большую работу. Вечная память.

Очень теплая песня.

До слез, — пишут в комментариях под треком Сильно Сильно.

Недавно Саша Норова трогательно обратилась к любимому и призналась, что до сих пор чувствует его присутствие рядом.

Напомним, что лидер группы Adam Михаил Клименко скончался 7 декабря в возрасте 38 лет. Более двух недель музыкант находился в коме, а причиной резкого ухудшения его состояния стал туберкулезный менингит.

Фото: Саша Норова

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.