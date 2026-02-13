Вдова лидера группы Adam Михаила Клименко — Саша Норова — выпустила последнюю песню, которая была написана музыкантом. В пятницу, 13 февраля, на всех стриминговых платформах вышел трек Сильно Сильно.

Adam — Сильно Сильно

Жена покойного артиста рассказывала, что эту песню Михаил написал еще в мае 2025 года, однако не успел ее выпустить. Норова нашла композицию и решила, что поклонники все же должны ее услышать.

В песне Сильно Сильно лидер группы Adam традиционно спел о настоящей и искренней любви.

В комментариях поклонники благодарят Сашу Норову за то, что она поделилась этой композицией, чтят память Михаила Клименко, а также отмечают, что им будет не хватать творчества Adam.

  • Будет очень не хватать таких песен. Спасибо вам, Саша, что подарили нам эту последнюю жемчужину.
  • Спасибо за эту последнюю песню, она такая классная и теплая.
  • Спасибо, Adam, за твое творчество, которое еще долго будет жить. Вечная память Михаилу.
  • Вечная память,  песня невероятная, трудно признавать, что она последняя.
  • Это лучшая песня, спасибо вам за большую работу. Вечная память.
  • Очень теплая песня.
  • До слез, — пишут в комментариях под треком Сильно Сильно.

Недавно Саша Норова трогательно обратилась к любимому и призналась, что до сих пор чувствует его присутствие рядом.

Напомним, что лидер группы Adam Михаил Клименко скончался 7 декабря в возрасте 38 лет. Более двух недель музыкант находился в коме, а причиной резкого ухудшения его состояния стал туберкулезный менингит.

