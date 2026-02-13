Сильно Сильно: вдова лидера группы Adam выпустила последнюю песню музыканта
Вдова лидера группы Adam Михаила Клименко — Саша Норова — выпустила последнюю песню, которая была написана музыкантом. В пятницу, 13 февраля, на всех стриминговых платформах вышел трек Сильно Сильно.
Adam — Сильно Сильно
Жена покойного артиста рассказывала, что эту песню Михаил написал еще в мае 2025 года, однако не успел ее выпустить. Норова нашла композицию и решила, что поклонники все же должны ее услышать.
В песне Сильно Сильно лидер группы Adam традиционно спел о настоящей и искренней любви.
В комментариях поклонники благодарят Сашу Норову за то, что она поделилась этой композицией, чтят память Михаила Клименко, а также отмечают, что им будет не хватать творчества Adam.
- Будет очень не хватать таких песен. Спасибо вам, Саша, что подарили нам эту последнюю жемчужину.
- Спасибо за эту последнюю песню, она такая классная и теплая.
- Спасибо, Adam, за твое творчество, которое еще долго будет жить. Вечная память Михаилу.
- Вечная память, песня невероятная, трудно признавать, что она последняя.
- Это лучшая песня, спасибо вам за большую работу. Вечная память.
- Очень теплая песня.
- До слез, — пишут в комментариях под треком Сильно Сильно.
Недавно Саша Норова трогательно обратилась к любимому и призналась, что до сих пор чувствует его присутствие рядом.
Напомним, что лидер группы Adam Михаил Клименко скончался 7 декабря в возрасте 38 лет. Более двух недель музыкант находился в коме, а причиной резкого ухудшения его состояния стал туберкулезный менингит.
Фото: Саша Норова