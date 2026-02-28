14 березня у Палаці спорту відбудеться масштабна подія, що об’єднає проєкт ІТС МАЙ ЛАЙФ та незалежну музичну премію MUZVAR AWARDS.

У Палаці спорту пройде головна дискотека весни ІТС МАЙ ЛАЙФ

14 березня Палац спорту стане місцем, де музика знову збере покоління разом. Саме цього дня відбудеться головний музичний день весни. Це масштабна подія, що об’єднає проєкт ІТС МАЙ ЛАЙФ та незалежну музичну премію MUZVAR AWARDS.

Організатори представили лайнап через креативний відеоролик із зірками в Instagram. У центрі сюжету – “ланцюжок дзвінків”: українські артисти телефонують один одному, щоб домовитися про зустріч на головній дискотеці сезону і “запалити”.

На сцені Палацу Спорту цього вечора з’явиться потужний зірковий склад: Віталій Козловський, Віктор Павлік, Іво Бобул, EL Кравчук, Марія Бурмака та Анна Добриднєва. Це артисти, чиї хіти знають напам’ять різні покоління, і саме вони створять атмосферу ностальгії та драйву.

ІТС МАЙ ЛАЙФ – це не класичний збірний виступ зірок. Це безперервне музичне шоу, де за драйв та ритм відповідатимуть топові диджеї – DJ Sanya Dymov та DJ DISCTRL. Весь вечір глядачів супроводжуватиме харизматична MC Naja, а візуальну частину шоу прикрасить шоу-балет Genius та особливі сюрпризи, які обіцяють організатори.

Спеціально для 14 березня готуються унікальні хореографічні постановки, що поєднують естетику 80-х-00-х із сучасними світловими рішеннями та спецефектами.

– ІТС МАЙ ЛАЙФ – це простір, де спогади оживають. Ми хочемо, щоб люди не просто слухали музику, а проживали її разом з артистами, відчуваючи ту саму енергію, яка об’єднує нас крізь десятиліття і покоління. Два минулі sold out у Києві це довели, – зазначають організатори, команда культурного простору В’ЯВА.

Колаборація року: ІТС МАЙ ЛАЙФ + MUZVAR AWARDS

Особливістю події є синергія двох великих проєктів. День розпочнеться з офіційної частини – IV церемонії нагородження незалежної премії MUZVAR AWARDS, де відзначать найкращих представників сучасної музичної індустрії 2025 року. Кульмінацією дня стане грандіозна дискотека, яка триватиме до пізнього вечора.

У блоці премії свої музичні номери представлять: LELÉKA, temstime, MamaRika, Юля Юріна, Хамерман Знищує Віруси, Віталій Козловський, ШУГАР, Оля Цибульська та інші. Лайнап продовжує доповнюватись.

Програма події 14 березня у Палац Спорту:

14:00 – OPEN DOOR та Star Carpet;

16:00 – Awards Show MUZVAR AWARDS;

18:00 – 22:00 – ІТС МАЙ ЛАЙФ.

Квитки на подію 14 березня за цим посиланням.

Інформаційними партнерами події є Радіо Сільпо, Радіо Пʼятниця та Ранок у Великому Місті на ICTV2.

Фото: ВʼЯВА

