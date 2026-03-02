Певец Виталий Козловский раскрыл, когда расскажет все подробности увольнения со службы в Вооруженных силах Украины.

Обещание прозвучало во время интервью с журналисткой Ксенией Малынюк для программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Виталий Козловский о завершении службы

Напомним, что в начале прошлой осени стало известно, что Козловский уволен в запас.

Причину артист не уточнил, но в СМИ писали, что увольнение связано с семейными обстоятельствами. Якобы певец должен ухаживать за женой с инвалидностью.

– Наступит момент, и я об этом буду говорить. Я об этом расскажу в большом интервью, но мне кажется, что сейчас еще не время об этом говорить открыто, – заявил Виталий, пообещав, что после войны раскроет все.

Повестку Козловский получил летом 2023 года. Певец также упоминал, что на его решение служить повлиял пресловутый концерт восьмилетней давности в Москве 9 мая.

– Я чувствовал вину – не перед кем-то конкретно, а перед собой, – прокомментировал артист.

Сейчас Виталий Козловский активно концертирует и переводит старые хиты на украинский язык. Одним из первых таких стал трек Пинаколада, после чего у исполнителя начался новый этап популярности.

Козловский не планирует останавливаться – во время сольного концерта во Дворце спорта, который состоялся 1 марта, он исполнил украинскую версию песни Шекспир. Широко презентовать обновленный хит певец собирается 6 марта – в свой день рождения.

Источник : Ранок у великому місті

