Співак Віталій Козловський зізнався, як зараз реагує на згадки про свій виступ у Москві майже вісім років тому.

Артист поділився подробицями своєї трансформації після початку великої війни та розповів про повну відмову від російської мови.

Козловський про концерт у Москві

Виконавець зазначив, що неодноразово перепрошував за свій виступ у Москві 9 травня 2018 року. За словами артиста, саме внутрішнє відчуття провини за той вчинок стало однією з причин, чому він вирішив мобілізуватися.

– Я відчував провину – не перед кимось конкретно, а перед собою. Я ніколи б не міг уявити, що наші сусіди можуть вчинити таку жорстоку агресію. Раніше ми дивилися на ці речі по-іншому, трохи наївно. А війна показала зовсім інші реалії: розчарування, біль, несподівані виклики, – зазначив артист.

Віталій Козловський додав, що йому була потрібна “якась сатисфакція”, відчуття того, що він корисний для людей і для країни. Тому до служби він виступав із концертами для військових, а влітку 2023 року долучився до Гвардії наступу в бригаді Рубіж.

Козловський про російську мову

Попри те, що артист народився у Львові, до повномасштабного вторгнення він активно використовував російську мову у побуті.

З весни 2022 року ситуація докорінно змінилася. Тепер у родині виконавця російська мова взагалі не звучить, а його син її навіть не розуміє.

– Ми дивимося мультики тільки українською, спілкуємося українською, і це стало природною частиною нашого домашнього середовища, – поділився Віталій.

Співак не раз розповідав про те, що поява сина змінила його самого та його життя. Днями Віталій Козловський зізнався, що мріє стати батьком донечки, додавши, що це неодмінно станеться.

Джерело : Обозреватель

