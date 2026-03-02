Я про це розкажу: Козловський заговорив про причини звільнення із ЗСУ
- Віталій Козловський пообіцяв розповісти подробиці списання зі служби у ЗСУ.
- Заява прозвучала у розмові з Ксенією Малинюк для програми Ранок у великому місті на ICTV2.
- Артист наголосив, що поки не готовий відкрито говорити про причини завершення служби.
Співак Віталій Козловський розкрив, коли розповість усі подробиці звільнення зі служби у Збройних силах України.
Обіцянка прозвучала під час інтервʼю із журналісткою Ксенією Малинюк для програми Ранок у великому місті на ICTV2.
Віталій Козловський про завершення служби
Нагадаємо, що на початку минулої осені стало відомо, що Козловський звільнений у запас.
Причину артист не уточнив, але у ЗМІ писали, що звільнення повʼязане із сімейними обставинами. Нібито співак має доглядати за дружиною з інвалідністю.
– Настане момент, і я про це буду говорити. Я про це розкажу у великому інтерв’ю, але мені здається, що зараз ще не час про це говорити відкрито, – заявив Віталій, пообіцявши, що після війни розкриє все.
Повістку Козловський отримав влітку 2023 року. Співак також згадував, що на його рішення служити вплинув горезвісний концерт восьмирічної давнини у Москві 9 травня.
– Я відчував провину – не перед кимось конкретно, а перед собою, – прокоментував артист.
Зараз Віталій Козловський активно концертує та перекладає старі хіти українською. Одним із перших таких став трек Пінаколада, після чого у виконавця розпочився новий етап популярності.
Козловський не планує зупинятися – під час сольника у Палаці спорту, що відбувся 1 березня, він виконав українську версію пісні Шекспір. Широко презентувати оновлений хіт співак збирається 6 березня – у свій день народження.