Співак Віталій Козловський розкрив, коли розповість усі подробиці звільнення зі служби у Збройних силах України.

Обіцянка прозвучала під час інтервʼю із журналісткою Ксенією Малинюк для програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Віталій Козловський про завершення служби

Нагадаємо, що на початку минулої осені стало відомо, що Козловський звільнений у запас.

Причину артист не уточнив, але у ЗМІ писали, що звільнення повʼязане із сімейними обставинами. Нібито співак має доглядати за дружиною з інвалідністю.

– Настане момент, і я про це буду говорити. Я про це розкажу у великому інтерв’ю, але мені здається, що зараз ще не час про це говорити відкрито, – заявив Віталій, пообіцявши, що після війни розкриє все.

Повістку Козловський отримав влітку 2023 року. Співак також згадував, що на його рішення служити вплинув горезвісний концерт восьмирічної давнини у Москві 9 травня.

– Я відчував провину – не перед кимось конкретно, а перед собою, – прокоментував артист.

Зараз Віталій Козловський активно концертує та перекладає старі хіти українською. Одним із перших таких став трек Пінаколада, після чого у виконавця розпочився новий етап популярності.

Козловський не планує зупинятися – під час сольника у Палаці спорту, що відбувся 1 березня, він виконав українську версію пісні Шекспір. Широко презентувати оновлений хіт співак збирається 6 березня – у свій день народження.

Джерело : Ранок у великому місті

