Украинская певица Skylerr (Валерия Кудрявец) впервые рассказала об истории отношений с адвокатом Евгением Прониным.

Артистка поделилась подробностями знакомства и призналась, что их первое свидание состоялось в довольно необычном месте – на Байковом кладбище в Киеве.

Skylerr о первом свидании с Прониным

По словам артистки, с будущим возлюбленным она была некоторое время знакома в соцсетях. Они следили друг за другом в Instagram, иногда переписывались, а затем решили встретиться вживую.

– Наша первая встреча была на Байковом кладбище. Это очень романтично (смеется, – Ред). На самом деле Женя часто проводит экскурсии по Байковому кладбищу, потому что он исследует это место. И вот он предложил провести мне экскурсию. И это была наша первая встреча, – вспомнила Skylerr.

Валерия призналась, что прогулка ей очень понравилась, ведь Евгений оказался на удивление знающим и увлекательным гидом.

– Мне очень понравилась экскурсия. Вообще мне нравится слушать Женю, он очень интересно подает информацию. Я тогда была в определенном восторге от этого дня. Было интересно: “Вау, ты такой?! Это классно”, – вспомнила она.

После этой встречи пара начала больше общаться, и между артисткой и адвокатом постепенно возникли романтические чувства.

Почему Skylerr долго молчала о романе

Влюбленные не спешили афишировать свои отношения. Skylerr призналась, что им хотелось некоторое время прожить эти чувства без лишнего внимания.

— Мы, наверное, просто хотели нашу близость поддержать за завесой. И на самом деле, я не снимаю каждый день в сторис Женю, и никто не знает о наших отношениях, каких-то разговорах, ситуациях. Мы не транслируем наши отношения, мы просто показываем существование нашей пары, — пояснила она.

Со временем Валерия и Евгений начали проводить все больше времени вместе и в конце концов решили съехаться. Певица говорит, что даже не ссорится с любимым, и их дом – пространство спокойствия и поддержки.

Фото: Skylerr

Источник : Розмова

