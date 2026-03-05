Мне очень понравилось: Skylerr вспомнила первое свидание на кладбище
- Певица Skylerr впервые рассказала об отношениях с адвокатом Евгением Прониным.
- Пара познакомилась в соцсетях и некоторое время общалась онлайн.
- Первое свидание состоялось на Байковом кладбище – Пронин провел для Skylerr экскурсию.
Украинская певица Skylerr (Валерия Кудрявец) впервые рассказала об истории отношений с адвокатом Евгением Прониным.
Артистка поделилась подробностями знакомства и призналась, что их первое свидание состоялось в довольно необычном месте – на Байковом кладбище в Киеве.
Skylerr о первом свидании с Прониным
По словам артистки, с будущим возлюбленным она была некоторое время знакома в соцсетях. Они следили друг за другом в Instagram, иногда переписывались, а затем решили встретиться вживую.
– Наша первая встреча была на Байковом кладбище. Это очень романтично (смеется, – Ред). На самом деле Женя часто проводит экскурсии по Байковому кладбищу, потому что он исследует это место. И вот он предложил провести мне экскурсию. И это была наша первая встреча, – вспомнила Skylerr.
Валерия призналась, что прогулка ей очень понравилась, ведь Евгений оказался на удивление знающим и увлекательным гидом.
– Мне очень понравилась экскурсия. Вообще мне нравится слушать Женю, он очень интересно подает информацию. Я тогда была в определенном восторге от этого дня. Было интересно: “Вау, ты такой?! Это классно”, – вспомнила она.
После этой встречи пара начала больше общаться, и между артисткой и адвокатом постепенно возникли романтические чувства.
Почему Skylerr долго молчала о романе
Влюбленные не спешили афишировать свои отношения. Skylerr призналась, что им хотелось некоторое время прожить эти чувства без лишнего внимания.
— Мы, наверное, просто хотели нашу близость поддержать за завесой. И на самом деле, я не снимаю каждый день в сторис Женю, и никто не знает о наших отношениях, каких-то разговорах, ситуациях. Мы не транслируем наши отношения, мы просто показываем существование нашей пары, — пояснила она.
Со временем Валерия и Евгений начали проводить все больше времени вместе и в конце концов решили съехаться. Певица говорит, что даже не ссорится с любимым, и их дом – пространство спокойствия и поддержки.
Фото: Skylerr