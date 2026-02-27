Забыл свое имя: Laud раскрыл историю знакомства с любимой
- Певец Laud впервые появился на интервью вместе со своей возлюбленной Дианой.
- Влад и Диана вместе около полутора лет, почти год живут вместе в Киеве.
- Диана на момент знакомства не знала, что Laud известный в Украине артист.
Финалист национального отбора на Евровидение 2026 Laud (Владислав Каращук) впервые появился вместе с любимой Дианой на интервью.
Пара стала гостями семейного подкаста Александра и Инны Педанов Кажуть! Брешуть?, где откровенно рассказала о знакомстве, отношениях и совместной жизни.
История знакомства пары
Влад и Диана в отношениях полтора года и уже год живут вместе в Киеве. Впервые они познакомились в кафе в общей компании друзей.
Как оказалось, Диана некоторое время жила в Лондоне и совсем не следила за украинским шоу-бизнесом, поэтому даже не узнала артиста. В какой-то момент они остались за столиком вдвоем, и девушка решила познакомиться поближе и спросила, как его зовут.
– Я в этот момент понимаю, что забыл собственное имя. Не знаю, что произошло – то ли хотел «круто» ответить, то ли просто ход мыслей остановился, – признался певец.
Laud добавил, что сразу почувствовал симпатию и положительную энергию от Дианы, и это было похоже на любовь с первого взгляда.
Чем занимается девушка певца
Диана развивает собственный бренд одежды, работающий в направлении апсайклинга. Она перерабатывает старые вещи в новые стильные образцы одежды и продает их в столичных шоурумах.
Например, жакет, в котором она пришла на подкаст, девушка перешила собственноручно из старой вещи, которой было около восьми лет.
При этом пара не скрывает, что за финансовую составляющую в их быту отвечает Laud.
Напомним, ранее певец раскрыл, что имеет редкую генетическую аномалию – у него полностью отсутствует одна грудная мышца. В медицине это называется синдромом Поланда.
Фото: Laud