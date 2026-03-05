Українська співачка Skylerr (Валерія Кудрявець) уперше розповіла про історію стосунків із адвокатом Євгеном Проніним.

Артистка поділилася подробицями знайомства та зізналася, що їхнє перше побачення відбулося у доволі незвичному місці – на Байковому кладовищі в Києві.

Skylerr про перше побачення з Проніним

За словами артистки, з майбутнім коханим вона була певний час знайома у соцмережах. Вони стежили одне за одним в Instagram, іноді листувалися, а згодом вирішили зустрітися наживо.

– Наша перша зустріч була на Байковому кладовищі. Це дуже романтично (сміється, – Ред). Насправді Женя часто проводить екскурсії Байковим кладовищем, тому що він досліджує це місце. І ось він запропонував провести мені екскурсію. і це була наша перша зустріч, – згадала Skylerr.

Валерія зізналася, що прогулянка їй дуже сподобалася, адже Євген виявився напрочуд обізнаним та захопливим гідом.

– Мені дуже сподобалася екскурсія. Взагалі мені подобається слухати Женю, він дуже цікаво подає інформацію. Я тоді була в певному захваті від цього дня. Було цікаво: “Вау, ти такий?! Це класно”, — згадала вона.

Після цієї зустрічі пара почала більше спілкуватися, і між артисткою та адвокатом поступово виникли романтичні почуття.

Чому Skylerr довго мовчала про роман

Закохані не поспішали афішувати свої стосунки. Skylerr зізналася, що їм хотілося певний час прожити ці почуття без зайвої уваги.

– Ми, напевно, просто хотіли нашу близькість потримати за завісою. І насправді, я не знімаю кожен день в сторис Женю, і ніхто не знає про наші стосунки, якісь розмови, ситуації. Ми не транслюємо наші стосунки, ми просто показуємо існування нашої пари, – пояснила вона.

З часом Валерія та Євген почали проводити дедалі більше часу разом і врешті вирішили зʼїхатися. Співачка каже, що навіть не свариться з коханим, і їхній дім – простір спокою та підтримки.

Фото: Skylerr

Джерело : Розмова

