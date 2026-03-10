До Дня українського добровольця, 14 березня, телеканал ICTV2 покаже документальну стрічку Головний герой.

Це п’ять щирих історій про війну від акторів, які з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно стали на захист країни і до сьогодні служать в ЗСУ.

Головний герой – про кого фільм

Спочатку автори планували зафільмувати більше розповідей від артистів на війні. Проте з багатьма просто не вдалося звʼязатися, адже вони працюють безпосередньо на “нулі”.

Тоді продюсерка Оксана Іванюк та режисер Мирон Латик вирішили зупинитися на пʼяти прізвищах.

Глядачі почують історії про подолання страхів, гумор та життя на фронті від Олега “Дієза” Іваниці – старшого солдата 412 бригади Немезіс, відомого за різними кінопроєктами, а також як ексучасник Дизель Шоу.

Також у стрічці зʼявиться актор театру та кіно Володимир “Вест” Канівець, який нині є сержантом 3 ОШБ.

Ще одним головним героєм проєкту став зірка Чорного ворона Даніїл “Культура” Мірешкін – старший лейтенант 12 бригади Азов .

Свою історію розповість і Володимир “Артист” Ращук – капітан бригади Рубіж батальйону Свобода, який у жовтні минулого року вдруге став батьком.

Також глядачі побачать у кадрі актора Олега Щербину з позивним Заєць. Нині він має звання головного сержанта 5 Окремої штурмової київської бригади.

Головний герой – як знімали фільм

Робота над стрічкою тривала п’ять місяців. Зйомки відбувалися у справжніх локаціях, у яких зараз живуть актори-військові: вогкі окопи, розбиті будинки, сіра зона з її прифронтовою буденністю

– Ми обрали саме акторів-воїнів, а не просто відомих медійних осіб, бо вони мають дар до рефлексії. Вони не лише проживають свій досвід, а й глибоко його переосмислюють та доносять глядачеві. Вони всі різні – за характерами, віком – але їх об’єднує спільний світогляд і бачення нашого майбутнього, – зазначає режисер Мирон Латик.

Один з героїв стрічки, актор Володимир Ращук поділився думкою, що обумовила його рішення. На початку повномасштабної війни він був упевнений, що його більше професія не існуватиме, а там, куди дістанеться ворог, й поготів.

Згодом під час ротацій чи коротких відпусток Ращук став долучатися до різних проєктів. Актор зізнався, що це стало для нього наче відновленням і лише посилило його мотивацію захищати країну.

– Режисер Мирон Латик ставив настільки несподівані й болючі запитання, що я знову і знову поринав у спогади, проживаючи найважчі моменти. Коли я побачив готовий фільм, я зрозумів дивовижну річ: у нас у всіх – ідентичні думки та висновки. Головний сенс фільму в тому, що війна стосується кожного. Вона не обійде нікого: ти або у війську, або для війська, – підсумував Володимир.

Документальну стрічку Головний герой було знято за підтримки Міністерства культури України.

ICTV2 показом стрічки продовжує традицію каналу з підтримки українського кіно для всіх глядачів. Дивіться фільм Головний герой 14 березня о 9:00.

