Певец Виталий Козловский остановил концерт в Кременчуге из-за проблем с голосом.

Артист вышел на сцену, однако уже после пятой песни решил прервать выступление, объяснив, что из-за болезни не может петь полноценно.

Почему Козловский остановил концерт

Виталий Козловский объяснил, что не может выступать из-за проблем с голосовыми связками.

– Такой разговор должен был быть сегодня песнями, душой, как на кухне. Я так хотел создать такую атмосферу, но когда ты не в ресурсе и имеешь такие недостатки с голосом во время болезни, я не могу халтурить, я не могу вам втюхивать прямо сейчас. Я вас очень уважаю и ценю, и хочу для вас сделать лучшее, – обратился к фанатам Виталий.

Концерту в Кременчуге предшествовало выступление в Днепре, где Козловский пел вживую два часа с температурой 38,7.

На следующий день у Виталия возникло несмыкание голосовых связок. Поэтому артист извинился перед поклонниками, пообещал вернуться после выздоровления, раздал автографы и сделал фото со всеми желающими. Уже известно, что певец вернется в Кременчуг с концертом 12 мая.

Козловский обратился к поклонникам

Позже певец записал видеообращение из гостиничного номера, где признался, что чувствует себя плохо и сейчас вынужден беречь голос.

– Сижу я в номере, расстроенный, кашляю. Вообще мне нужно молчать. Я буду молчать. Буду читать ваши комментарии, – сказал он.

Козловский также поблагодарил слушателей за поддержку его новой песни Шекспир, которая на тот момент уже поднялась на четвертое место в трендах YouTube.

В конце обращения певец пожелал поклонникам не болеть и пообещал вскоре вернуться с новыми выступлениями.

Из-за проблемы с голосом Виталий Козловский также перенес концерт в Черкассах, запланированный на 11 марта. Новую дату выступления артист пообещал сообщить в ближайшее время.

Напомним, ранее певица MamaRika также была вынуждена сдвинуть даты начала своего всеукраинского тура. Это произошло из-за того, что артистка с сыном застряла в Дубае после атаки Ирана на ОАЭ.

