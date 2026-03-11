Співак Віталій Козловський зупинив концерт у Кременчуці через проблеми з голосом.

Артист вийшов на сцену, однак вже після п’ятої пісні вирішив перервати виступ, пояснивши, що через хворобу не може співати повноцінно.

Чому Козловський зупинив концерт

Віталій Козловський пояснив, що не може виступати через проблеми з голосовими зв’язками.

– Така розмова мала бути сьогодні піснями, душею, наче на кухні. Я так хотів створити таку атмосферу, але коли ти не в ресурсі і маєш такі от вади з голосом під час хвороби, я не можу халтурити, я не можу вам втюхувати просто зараз. Я вас дуже поважаю і ціную, і хочу для вас зробити найкраще, – звернувся до фанатів Віталій.

Концерту в Кременчуці передував виступ у Дніпрі, де Козловський співав наживо дві години з температурою 38,7.

Наступного дня у Віталія виникло незмикання голосових зв’язок. Тому артист перепросив у шанувальників, пообіцяв повернутися після одужання, роздав автографи та зробив фото з усіма охочими. Вже відомо, що співак повернеться до Кременчука з концертом 12 травня.

Козловський звернувся до шанувальників

Пізніше співак записав відеозвернення з готельного номера, де зізнався, що почувається погано і зараз змушений берегти голос.

– Сижу я в номері, розстроєний, кашляю. Взагалі мені треба мовчати. Я мовчатиму. Читатиму ваші коментарі, – сказав він.

Козловський також подякував слухачам за підтримку його нової пісні Шекспір, яка на той момент уже піднялася до четвертого місця у трендах YouTube.

Наприкінці звернення співак побажав прихильникам не хворіти та пообіцяв незабаром повернутися з новими виступами.

Через проблему з голосом Віталій Козловський також переніс концерт у Черкасах, запланований на 11 березня. Нову дату виступу артист пообіцяв повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, раніше співачка MamaRika також була змушена змістити дати початку свого всеукраїнського туру. Це сталося через те, що артистка із сином застрягла в Дубаї після атаки Ірану на ОАЕ.

