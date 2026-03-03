Українська співачка MamaRika записала розмовні сториз із Дубая, де разом із чотирирічним сином Давідом фактично застрягла через закриття повітряного простору після атаки Ірану на ОАЕ.

Артистка розповіла, що паралельно вона з малюком пережила сильне отруєння, а старт її всеукраїнського туру опинився під загрозою.

MamaRika вийшла на звʼязок із Дубая

За словами співачки, ця поїздка мала стати для її сина першим за три роки відпочинком від вибухів. Однак через загострення ситуації в регіоні вони не можуть вилетіти з країни.

– Вдома при всій ситуації почуваємся в рази безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні, і не розуміємо, чого очікувати в таких обставинах! – зазначила MamaRika.

Артистка зазначила, що її команда працює цілодобово, шукаючи варіанти повернення. Розглядаються різні маршрути, зокрема через Європу. Водночас варіант виїзду через Оман, який активно радять підписники, назвала надскладним.

– Нас пʼятеро людей: троє дорослих, двоє дітей, сто валіз. Пішки перелазити кордон і жити в аеропорту, чекати найближчий рейс з маленькими дітьми – цей варіант є надскладний, його дуже складно реалізувати, – пояснила співачка.

Ситуацію ускладнило різке погіршення здоров’я. MamaRika розповіла, що вони з сином підхопили кишкову інфекцію.

На щастя, госпіталізації вдалося уникнути – обійшлися швидкою допомогою та ліками, які зірка мала із собою.

Старту туру MamaRika під питанням

Артистка також зізналася, що дуже хвилюється через старт всеукраїнського туру, який має розпочатися 7-8 березня. Перші концерти заплановані у Південноукраїнську та Миколаєві.

– Ми робимо все можливе, щоб встигнути до цього часу доїхати. Я вас буду тримати в курсі, чи ці дати відбудуться, чи, можливо, ми їх просто перенесемо, бо там вже два солдаути, – попередила співачка.

MamaRika подякувала підписникам за підтримку й наголосила, що найважче для неї зараз – неможливість повернутися додому. Через загрозу нових атак частину повітряного простору над ОАЕ тимчасово закрили, а рейси призупинили.

